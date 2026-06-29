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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июня в размере 77,0611 руб., курс евро - в размере 87,4027 руб.
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29 июня 2026 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июня в размере 77,0611 руб., курс евро - в размере 87,4027 руб.
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29 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 77,0611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 87,4027 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,63 руб..
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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30 июня 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 июня выросла на 1786,05% и составила 45630,357 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45630,357 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 43210,993 млрд руб., или на...
.30 июня 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,98 коп. и составил 11,5153 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4005 руб., максимальный - 11,63 руб. Было заключено 74225 сделок. Объем торгов составил 116562,34...
.30 июня 2026 года 19:03
Российский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал ростом, сохраняя восходящий коррекционный импульс начала недели, сдерживающим фактором для покупателей выступает проседающая нефть,... читать дальше
.30 июня 2026 года 18:52
Правительство РФ во вторник направило в Госдуму положительный отзыв на депутатский законопроект, согласно которому максимальный размер цены договора о предоставлении сервиса рассрочки в РФ не может превышать 400 тыс. руб., а расчеты могут производиться только в безналичном... читать дальше
.30 июня 2026 года 18:44
Количество открытых вакансий в США в мае выросло на 9 тыс. относительно предыдущего месяца и составило максимальные с мая 2024 года 7,594 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Данные за апрель были... читать дальше
.30 июня 2026 года 18:36
Таганский суд Москвы признал сервис TikTok виновным в неисполнении требований к владельцам соцсетей. "TikTok Pte.Ltd назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 млн 500 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в суде. Сервис признан виновным... читать дальше
.30 июня 2026 года 18:29
Банк России изменил методику расчета ренкинга банков по числу жалоб клиентов на кредитование, опубликовал свежий список
ЦБ РФ изменил методику расчета ренкинга банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования, говорится в сообщении регулятора. Теперь при расчете индикатора учитываются обоснованные жалобы граждан на кредитование, поступившие не только в Банк России, но и финансовому... читать дальше
.30 июня 2026 года 18:21
Индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 91,2 пункта, сообщается в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В мае его значение составило 90,6 пункта, а не 93,1 пункта, как было объявлено... читать дальше
.30 июня 2026 года 18:14
Акционеры ПАО "Мосэнерго" на годовом собрании во вторник утвердили выплату дивидендов за 2025 г. в размере 0,2717 руб. на акцию, передал корреспондент "Интерфакса" с собрания. Общая сумма выплат составит 10,8 млрд руб. (101% чистой прибыли по РСБУ за 2025... читать дальше
.30 июня 2026 года 18:07
Акционеры ПАО "ДОМ.РФ" утвердили первые в публичной истории компании дивиденды: на выплаты за 2025 год будет направлено 50% от чистой прибыли, или 246,88 рубля на акцию. Всего компания перечислит акционерам порядка 44 млрд рублей, это максимальная сумма в истории ее... читать дальше
.30 июня 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,40 коп. и составил 11,5004 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3955 руб., максимальный - 11,6055 руб. Было заключено 14743 сделки. Объем торгов составил 33271,29...
.30 июня 2026 года 17:53
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг АО "ГСК "Югория" до уровня A- по международной шкале, подтвердив "стабильный" прогноз, сообщило агентство. Ранее у компании действовал международный рейтинг на уровне ВВВ+. Как отмечают аналитики агентства, повышение рейтинга... читать дальше
.30 июня 2026 года 17:46
Менеджмент ПАО "Мосэнерго" рассчитывает в этом году получить чистую прибыль чуть ниже уровня 2025 года, сообщила представитель компании на ГОСА. "Чистую прибыль мы ожидаем на уровне 2025 года, с незначительным снижением",- сказала она, отвечая на вопрос акционеров о... читать дальше
.30 июня 2026 года 17:39
Правительство РФ направило в Госдуму положительный отзыв на депутатский законопроект о реформе аудиторской деятельности, но рекомендовало установить срок его вступления в силу в соответствии с законом об обязательных требованиях: либо с 1 марта, либо с 1... читать дальше
.30 июня 2026 года 17:31
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ОАО "Российские железные дороги" на уровне ruAAА, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг РЖД присваивается в соответствии с порядком оценки... читать дальше
.30 июня 2026 года 17:23
Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 апреля 2026 года снижена до $299,1 млрд, предварительно он оценивался в $308,8 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ. Вместе с тем в сторону уменьшения пересмотрена оценка долга на начало 2026... читать дальше
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