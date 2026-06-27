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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июня в размере 77,0611 руб., евро - 87,4027 руб.
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27 июня 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июня в размере 77,0611 руб., евро - 87,4027 руб.
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27 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 77,0611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 87,4027 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,63 руб..
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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