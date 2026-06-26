Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3977 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2175 руб., максимальный - 11,628 руб. Было заключено 120432 сделки. Объем торгов составил 186867,05 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4855 руб. за юань.

26 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 33,77 коп. и составил 11,3977 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43454,824 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 187,672 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 33,77 коп. и составил 11,3977 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2175 руб., максимальный - 11,628 руб. Было заключено 120432 сделки. Объем торгов составил 186867,05... Минимальный курс юаня составил 11,2175 руб., максимальный - 11,628 руб. Было заключено 120432 сделки. Объем торгов составил 186867,05...

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся выше 2285 пунктов после утреннего падения в район 2200 пунктов. Сдерживающим фактором остается дешевеющая нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $72,5 за баррель). В... В... читать дальше

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В Китае к концу 2030 года в основном будет создана новая система, направленная на обеспечение экологически чистого, низкоуглеродного, безопасного и эффективного развития энергетического сектора страны, сообщается в плане Государственного комитета по делам развития и реформ и... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу о публикации обновленных правил проверки иностранных инвестиций с целью улучшения выявления и устранения рисков для безопасности Европейского союза (ЕС). В коммюнике ЕК сообщается, что обновленные правила вводят "обязательные... В коммюнике ЕК сообщается, что обновленные правила вводят "обязательные... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками в Бюджетный кодекс (БК), которые переносят с 2026-го на 2030 г. погашение части задолженности регионов по бюджетным кредитам, меняют распределение акцизов на алкоголь между федеральным и региональными бюджетами,... читать дальше

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Внешний долг Китая на конец первого квартала 2026 года составлял $2,412 трлн, по данным Государственного управления валютного контроля (SAFE). Относительно конца 2025 года он увеличился на $83,3 млрд (на 4%). Умеренный рост был в основном обусловлен активной... Умеренный рост был в основном обусловлен активной... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 32,88 коп. и составил 11,3593 руб. Минимальный курс юаня составил 11,203 руб., максимальный - 11,574 руб. Было заключено 26180 сделок. Объем торгов составил 61866,29... Минимальный курс юаня составил 11,203 руб., максимальный - 11,574 руб. Было заключено 26180 сделок. Объем торгов составил 61866,29...

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Экспорт нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) в январе-мае 2026 года составил 80,54 млн баррелей, сообщает турецкая Botas International Limited (BIL, оператор турецкого участка трубопровода). По данным компании, за январь-май 2025 года по БТД было транспортировано... читать дальше

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ЦБ РФ с 27 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9914,74 (+128,44) руб./грамм; на серебро - 142,13 (-5,23) руб./грамм; на платину - 3983,93 (+119,94) руб./грамм; на палладий - 2980,52 (+106,24) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 87,4027 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 163,30 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 77,0611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 142,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Решение о запрете на экспорт дизельного топлива не было принято по итогам прошедшего в пятницу совещания о ситуации на топливном рынке у вице-премьера РФ Александра Новака, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами встречи. В начале недели, когда... В начале недели, когда... читать дальше

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Китайский юань активно растет на Московской бирже на торгах в пятницу, поднялся выше 11,5 руб. впервые с 8 апреля. Рубль дешевеет на фоне длительного снижения цен на нефть. Курс юаня составил 11,4965 руб. в 16:52 мск, что на 32,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих... Курс юаня составил 11,4965 руб. в 16:52 мск, что на 32,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу. Давление на рынок оказывают опасения в отношении перспектив искусственного интеллекта и чрезмерности соответствующих расходов компаний после сообщения The New York Times о том, что OpenAI может отложить... читать дальше

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6 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-1231 на 8 млрд 969,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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