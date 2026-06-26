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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4817,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3739,18 млрд руб.
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26 июня 2026 года 09:10
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4817,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3739,18 млрд руб.
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26 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 июня составили по Российской Федерации 4817,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4612,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4610,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4403,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 июня составили 3739,18 млрд руб. против 3738,9790099999996 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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