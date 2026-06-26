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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 75,6347 руб., курс евро - в размере 85,7697 руб.
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26 июня 2026 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 75,6347 руб., курс евро - в размере 85,7697 руб.
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26 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 75,6347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 86,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 85,7697 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,74 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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