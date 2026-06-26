ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 75,6347 руб., курс евро - в размере 85,7697 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 85,7697 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,74 коп.

26 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 75,6347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 86,09 коп.

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В 2026 году количество электрокаров в столичном сервисе такси выросло в два раза, подобному развитию таксопарка уделяется большое значение, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В последние годы на дорогах столицы растет число... читать дальше

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Казахстан планирует ограничить экспорт мяса крупного рогатого скота сроком на шесть месяцев, соответствующий проект приказа Минсельхоза размещен на портале "Открытые нормативные правовые акты". "Проектом приказа предусматривается ввести сроком на 6 месяцев количественные... читать дальше

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В рамках предстоящего визита руководителя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистан будут подписаны документы о сотрудничестве в сферах ТЭК, транспорта, экологии и финансов, сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан". Как отмечает издание, о... читать дальше

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Китайский промышленный холдинг China Pingmei Shenma Holding Group Co., Ltd. рассматривает возможность создания в Казахстане углехимического комплекса с объемом инвестиций до $1,5 млрд, сообщает в субботу пресс-служба правительства РК. Проект предложен по итогам... Проект предложен по итогам... читать дальше

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Крымских предпринимателей не будут штрафовать за нарушения при использовании системы маркировки "Честного знака", если они связаны с перебоями в работе интернета, сообщил глава республики Сергей Аксенов в субботу. "Крымских предпринимателей не будут штрафовать за нарушения,... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что готов применить пошлины в 100% в отношении любой страны, которая введет налог на цифровые услуги со стороны американских компаний. "Многие европейские страны обсуждают незамедлительную реализацию налога на цифровые... "Многие европейские страны обсуждают незамедлительную реализацию налога на цифровые... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заложил одно повышение базовой процентной ставки в США в 2026 году в экономические прогнозы, опубликованные американским ЦБ ранее в этом месяце, в связи с признаками широкомасштабного инфляционного давления в... читать дальше

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Германская авиакомпания Lufthansa готовится приостановить эксплуатацию до 40 самолетов в связи с нехваткой горючего, пишет газета Spiegel. Об этом, по ее данным, сообщил персоналу главный исполнительный директор Карстен Шпор, отметив значительное ухудшение ситуации с... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в закон "Об электроэнергетике", позволяющие повысить максимальную мощность объектов микрогенерации, соответствующий федеральный закон размещен на портале официального опубликования нормативных и правовых актов. Документ... Документ... читать дальше

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Текущая негативная динамика на российском рынке акций не связана с продажами бумаг нерезидентов, считает председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов. "Я не склонен думать, что динамика российского фондового рынка обусловлена нелегальной продажей... "Я не склонен думать, что динамика российского фондового рынка обусловлена нелегальной продажей... читать дальше

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ВЭБ в первом квартале 2026 года получил 16,6 млрд рублей чистой прибыли, сообщается в консолидированной отчетности, опубликованной госкорпорацией в пятницу. За аналогичный период 2025 года чистая прибыль ВЭБа составила 39,9 млрд рублей, таким образом, этот показатель... За аналогичный период 2025 года чистая прибыль ВЭБа составила 39,9 млрд рублей, таким образом, этот показатель... читать дальше

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Акционеры "Уралкалия" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Аудитором отчетности на 2026 год по МСФО утверждено АО "Деловые решения и технологии", по РСБУ - АО "Энерджи Консалтинг". По... По... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 49,5 пункта с 44,8 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 48,9 пункта. Аналитики... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 77,0611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 87,4027 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 87,4027 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43454,824 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 187,672 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 33,77 коп. и составил 11,3977 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2175 руб., максимальный - 11,628 руб. Было заключено 120432 сделки. Объем торгов составил 186867,05... Минимальный курс юаня составил 11,2175 руб., максимальный - 11,628 руб. Было заключено 120432 сделки. Объем торгов составил 186867,05...

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