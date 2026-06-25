Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0305 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9775 руб., максимальный - 11,146 руб. Было заключено 31722 сделки. Объем торгов составил 64610,57 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,122 руб. за юань.

25 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,21 коп. и составил 11,0305 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43267,152 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 808,839 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,05 коп. и составил 11,06 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9805 руб., максимальный - 11,18 руб. Было заключено 82575 сделок. Объем торгов составил 119738,05 млн... Минимальный курс юаня составил 10,9805 руб., максимальный - 11,18 руб. Было заключено 82575 сделок. Объем торгов составил 119738,05 млн...

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Российский фондовый рынок завершил торги в четверг без единой динамики индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал умеренным ростом в рамках коррекции после почти 4%-го падения накануне; участники рынка продолжали отыгрывать довольно "жесткие" итоги... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал умеренным ростом в рамках коррекции после почти 4%-го падения накануне; участники рынка продолжали отыгрывать довольно "жесткие" итоги... читать дальше

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Цены на автомобильное топливо и масла в странах Европейского союза в мае увеличились на 20,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным статистического управления ЕС. В апреле был зафиксирован рост на 20,8%, в марте - на 12,9%. До февраля стоимость топлива... В апреле был зафиксирован рост на 20,8%, в марте - на 12,9%. До февраля стоимость топлива... читать дальше

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Группа RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) размещает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 5 млрд руб. на платформе Альфа-банка, говорится в решении о выпуске на сайте платформы. Эмитент выпуска - ООО "ВБ Инвест". ЦФА доступны только для... Эмитент выпуска - ООО "ВБ Инвест". ЦФА доступны только для... читать дальше

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Акционеры ПАО "МГТС" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщила компания. ГОСА, на котором рассматривался соответствующий вопрос, прошло 19 июня. Владельцем более 95% МГТС является ПАО "МТС" и дочерние компании.... Владельцем более 95% МГТС является ПАО "МТС" и дочерние компании....

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ПАО "Диасофт" по итогам 2026 финансового года (завершится 31 марта 2027 года) планирует нарастить выручку до 12,5-14,5 млрд рублей, EBITDA - до 3,6-4,6 млрд рублей, заявил гендиректор "Диасофта" Александр Глазков на встрече с инвесторами. "В целом, на 2026 год по... "В целом, на 2026 год по... читать дальше

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Цены на нефть начали расти вечером в четверг. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:16 мск подорожали на $1,1(1,49%), до $74,84 за баррель. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:16 мск подорожали на $1,1(1,49%), до $74,84 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX)... Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX)... читать дальше

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Банк России обсудит с участниками рынка необходимость введения специального регулирования выпуска стейблкоинов в России для трансграничных расчетов, при этом регулятор предлагает сохранить запрет на использование таких инструментов для расчетов между резидентами, так как это... читать дальше

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Рост российского контейнерного рынка по итогам 2026 г. может составить 3-4%, сообщил "Интерфаксу" глава FESCO Петр Иванов в кулуарах годового собрания акционеров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO). "Если говорить о... "Если говорить о... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,21 коп. и составил 11,0305 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9775 руб., максимальный - 11,146 руб. Было заключено 31722 сделки. Объем торгов составил 64610,57... Минимальный курс юаня составил 10,9775 руб., максимальный - 11,146 руб. Было заключено 31722 сделки. Объем торгов составил 64610,57...

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5 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-1230 на 9 млрд 359,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Акционеры ПАО "Татнефть" на годовом собрании одобрили дивиденды за 4-йквартал 2025 года в размере 11,61 руб. на акцию, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствующий на собрании. Всего выплаты за 2025 год составят 34,09 рубля на акцию (в сумме - 79,3 млрд рублей) с... Всего выплаты за 2025 год составят 34,09 рубля на акцию (в сумме - 79,3 млрд рублей) с... читать дальше

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Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в мае 2026 года увеличился на 9 млрд рублей, или на 0,9%, до 1 трлн 29 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ. В январе-мае 2026 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 21 млрд рублей, или на 2,1%, с 1 трлн 8 млрд рублей на... В январе-мае 2026 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 21 млрд рублей, или на 2,1%, с 1 трлн 8 млрд рублей на... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9786,3 (-155,57) руб./грамм; на серебро - 147,36 (-2,15) руб./грамм; на платину - 3863,99 (-93,05) руб./грамм; на палладий - 2874,28 (-92,3) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 75,6347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 86,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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