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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 июня
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25 июня 2026 года 17:46

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 июня

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25 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9786,3 (-155,57) руб./грамм; на серебро - 147,36 (-2,15) руб./грамм; на платину - 3863,99 (-93,05) руб./грамм; на палладий - 2874,28 (-92,3) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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