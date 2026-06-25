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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 июня
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25 июня 2026 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 июня
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25 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9786,3 (-155,57) руб./грамм; на серебро - 147,36 (-2,15) руб./грамм; на платину - 3863,99 (-93,05) руб./грамм; на палладий - 2874,28 (-92,3) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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