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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4610,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3738,98 млрд руб.
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25 июня 2026 года 09:13

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4610,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3738,98 млрд руб.

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25 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 июня составили по Российской Федерации 4610,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4403,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4915,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4719,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 июня составили 3738,98 млрд руб. против 3780,78454 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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