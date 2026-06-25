ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,7738 руб., евро - 85,1823 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 85,1823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,24 коп.

25 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 74,7738 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,38 коп.

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Башкирия продала часть принадлежащего ей пакета "Башнефти" за 14,8 млрд рублей, сообщила и.о. министра финансов республики Светлана Малинская. "Сделка завершена. Она составляет 14,8 млрд рублей", - сказала она, выступая перед депутатами курултая в четверг. "Сделка завершена. Она составляет 14,8 млрд рублей", - сказала она, выступая перед депутатами курултая в четверг. В... В... читать дальше

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Рост экономики Монголии по итогам 1-го квартала текущего года составил 7,9%, говорится в заявлении комитета по денежно-кредитной политике Центрального банка страны. Отмечается, что горнодобывающий и транспортный секторы внесли значительный вклад в ускорение... Отмечается, что горнодобывающий и транспортный секторы внесли значительный вклад в ускорение... читать дальше

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Американская Amazon.com Inc. планирует инвестировать дополнительно $13 млрд в Индию для расширения облачной и ИИ-инфраструктуры, говорится в сообщении компании. Таким образом, общий объем ее инвестиций в страну в 2026-2030 гг. составит $48 млрд. Таким образом, общий объем ее инвестиций в страну в 2026-2030 гг. составит $48 млрд. В конце... В конце... читать дальше

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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов "на полях" годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы подписали меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и Евразийским банком... читать дальше

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Совет ЕС объявил, что официально принял в четверг два регламента, реализующие тарифные обязательства, изложенные в совместном заявлении ЕС и США от 21 августа 2025 года. "Мы привержены прочному и открытому трансатлантическому партнерству с нашим историческим союзником,... "Мы привержены прочному и открытому трансатлантическому партнерству с нашим историческим союзником,... читать дальше

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Компания Apple удалила приложения VK из App Store, они недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple, говорится в сообщении VK. VK уточняет, что приложения удалены без предупреждения. Компания напоминает, что никогда не находилась под санкциями и не... Компания напоминает, что никогда не находилась под санкциями и не... читать дальше

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Мексика намерена возобновить поставки топлива на Кубу, сообщила президент страны Клаудиа Шейнбаум. По ее словам, рассматриваемый механизм предусматривает поставки не через мексиканскую государственную нефтяную компанию PEMEX, а через частные компании, уполномоченные торговать... читать дальше

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5 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-1230 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9631% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 13,47% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 13,47% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) одобрил возможное расширение состава участников фининститута, заявил председатель правления банка Николай Подгузов журналистам на полях годового собрания и бизнес-форума ЕАБР. "Совет банка одобрил нам расширение потенциальное... "Совет банка одобрил нам расширение потенциальное... читать дальше

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"Газпром нефть" продолжит выплачивать дивиденды в соответствии с дивидендной политикой, это будет больше 50% прибыли, сообщил в ходе годового собрания акционеров глава компании Александр Дюков. Он добавил, что НК продолжит масштабное развитие, и этот фактор будет влиять... Он добавил, что НК продолжит масштабное развитие, и этот фактор будет влиять... читать дальше

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Британская DPC Holdings Limited (Doncasters), выпускающая суперсплавы и детали для аэрокосмической отрасли, привлекла $919,3 млн в результате первичного размещения акций в США. Как говорится в сообщении компании, она разместила около 27,9 млн акций по цене $33 за... Как говорится в сообщении компании, она разместила около 27,9 млн акций по цене $33 за... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках новой стратегии на 2027-2031 годы планирует направить на финансирование проектов в странах-участницах $13,5 млрд, что примерно до 20% превышает параметры предыдущего стратегического периода, сообщил председатель правления ЕАБР Николай... читать дальше

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"Газпром нефть" продолжает переговоры о продаже сербской NIS, это сложная сделка, она требует времени, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе годового собрания акционеров. "В настоящий момент ведем переговоры о продаже акций, это сложная сделка, она... "В настоящий момент ведем переговоры о продаже акций, это сложная сделка, она... читать дальше

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Акционеры "Московской биржи" на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на акцию, передал корреспондент "Интерфакса". Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 9 июля. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 9 июля. Всего на выплату... Всего на выплату... читать дальше

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Количество россиян, которые не имеют мобильного телефона, смартфона и иных гаджетов, необходимых для мобильной связи, в настоящее время находится на уровне 3%, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Наибольшее количество таких респондентов приходится... Наибольшее количество таких респондентов приходится... читать дальше

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Казахстан планирует обнулить импортные таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран, прежде всего, из Китая, сообщила журналистам вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова. "С учетом сложившейся ситуации на сегодня мы принимаем решение в рамках ЕАЭС о... "С учетом сложившейся ситуации на сегодня мы принимаем решение в рамках ЕАЭС о... читать дальше

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