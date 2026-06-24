Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9695 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный - 11,0065 руб. Было заключено 55652 сделки. Объем торгов составил 97232,83 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,97 руб. за юань.

24 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,05 коп. и составил 10,9695 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44068,460 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 725,322 млрд руб., или на...

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Производство природного газа в России в мае 2026 года составило 53 млрд куб. м, что на 1% выше прошлогоднего уровня (52,44 млрд куб. м), сообщает Росстат. Эта цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" -... Эта цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" -... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец мая 2026 г. составила 2 млрд 960,9 млн рублей и по сравнению с апрелем выросла на 81,0 млн рублей, или на 2,8%, сообщил в среду Росстат. Относительно мая 2025 года долги по зарплате увеличились на 1 млрд... Относительно мая 2025 года долги по зарплате увеличились на 1 млрд... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во II квартале 2026 года понизился на 1 процентный пункт (п.п.), до минус 13% после минус 12% в I квартале, минус 11% в IV квартале 2025 года, минус 9% в III квартале, сообщил в... читать дальше

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Крупяные заводы РФ в январе-мае этого года произвели 751 тыс. тонн продукции, что на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду. В мае выработка крупы в годовом выражении выросла на 20,6%, до 138 тыс. тонн, в месячном - снизилась на 6,5%. В мае выработка крупы в годовом выражении выросла на 20,6%, до 138 тыс. тонн, в месячном - снизилась на 6,5%. Хлебопеки в... Хлебопеки в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,05 коп. и составил 10,9695 руб. Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный - 11,0065 руб. Было заключено 55652 сделки. Объем торгов составил 97232,83... Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный - 11,0065 руб. Было заключено 55652 сделки. Объем торгов составил 97232,83...

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Рост потребительских цен на бензин в РФ с 16 по 22 июня ускорился и составил 3,00% относительно предыдущей недели после 0,95% с 9 по 15 июня, 0,92% со 2 по 8 июня, 0,45% с 26 мая по 1 июня, 0,34% с 19 по 25 мая, 0,11% с 13 по 18 мая (укороченная "неделя" из-за дополнительного... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги резким падением индикаторов вслед за откатом металлов и нефти, а также из-за рисков новых западных антироссийских санкций и опасений паузы в смягчении ДКП Банком России. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций... читать дальше

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Инфляция в РФ с 16 по 22 июня составила 0,25% после 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% со 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая, сообщил в среду Росстат. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3,0% и... Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3,0% и... читать дальше

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Есть риск, что установленные показатели по авиаперевозкам в РФ могут быть не достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе совещания по развитию авиации. "В рамках национальных целей развития мы договорились существенно увеличить авиационную мобильность... "В рамках национальных целей развития мы договорились существенно увеличить авиационную мобильность... читать дальше

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4 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-1229 на 9 млрд 502,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Российские банки в мае замедлили темпы роста корпоративного кредитования до 1,2% с 1,9% в апреле, следует из обзора ЦБ о динамике развития банковского сектора. Около половины майского прироста корпоративного портфеля пришлось на кредиты госкомпаниям (+0,4 трлн рублей) и... Около половины майского прироста корпоративного портфеля пришлось на кредиты госкомпаниям (+0,4 трлн рублей) и... читать дальше

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Россия входит в четверку государств, способных обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиадвигателей, но двигаться в этом направлении надо быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия входит в четверку государств, способных обеспечить весь... "Россия входит в четверку государств, способных обеспечить весь... читать дальше

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Средства юрлиц в российских банках в мае выросли на существенные 2,9% (на 1,8 трлн руб.) после слабой динамики в апреле (+0,3%), связанной с уплатой квартальных налогов, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Прирост корпоративных средств в мае... Прирост корпоративных средств в мае... читать дальше

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Рост необеспеченного потребительского кредитования в мае, по предварительным данным ЦБ РФ, ускорился до 1,4% после 0,1% в апреле, что в том числе может быть связано с сезонными тратами населения на отпуск, говорится материале ЦБ "О развитии банковского... читать дальше

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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из SDN List два морских судна под российским флагом. Санкции сняты с судов для перевозки генеральных грузов "Вячеслав Аршинов" и "Геннадий Егоров", говорится в сообщении OFAC. Санкции сняты с судов для перевозки генеральных грузов "Вячеслав Аршинов" и "Геннадий Егоров", говорится в сообщении OFAC. Оба... Оба...

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