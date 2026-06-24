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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 июня
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24 июня 2026 года 17:28

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 июня

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24 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 25 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9941,87 (-126,98) руб./грамм; на серебро - 149,51 (-9,67) руб./грамм; на платину - 3957,04 (-83,02) руб./грамм; на палладий - 2966,58 (-70,66) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Оба...
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