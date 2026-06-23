Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,99 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,928 руб., максимальный - 11,0715 руб. Было заключено 76528 сделок. Объем торгов составил 125715,85 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,942 руб. за юань.

23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,57 коп. и составил 10,99 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44793,782 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2209,605 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,57 коп. и составил 10,99 руб. Минимальный курс юаня составил 10,928 руб., максимальный - 11,0715 руб. Было заключено 76528 сделок. Объем торгов составил 125715,85 млн... Минимальный курс юаня составил 10,928 руб., максимальный - 11,0715 руб. Было заключено 76528 сделок. Объем торгов составил 125715,85 млн...

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Российский рынок акций завершил торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи вырос на фоне ослабления рубля, а также за счет закрытия игроками части коротких позиций после обвала бумаг на итогах июньского заседания ЦБ РФ и геополитической напряженности вокруг украинского... читать дальше

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Нефть дешевеет во вторник благодаря свидетельствам активизации прохода танкеров через Ормузский пролив на фоне прогресса в переговорах США и Ирана. Ограниченное число судов может проходить через Ормузский пролив ежедневно по согласованию с военно-морскими силами Корпуса... Ограниченное число судов может проходить через Ормузский пролив ежедневно по согласованию с военно-морскими силами Корпуса... читать дальше

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Совет директоров ЦБ утвердил размер вознаграждения, которое с 1 января 2027 года будут получать участники платформы цифрового рубля (банкам), сообщение опубликовано на сайте регулятора. Оно будет выплачиваться за услуги по обеспечению информационного и технологического... Оно будет выплачиваться за услуги по обеспечению информационного и технологического... читать дальше

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Правительство РФ принимает необходимые меры по обеспечению внутреннего рынка топлива, где ситуация "непростая, но контролируемая", заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством. В частности, кроме полного запрета на экспорт... читать дальше

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В прошлом году россияне чаще использовали наличные как в повседневных расчетах, так и для сбережений, свидетельствуют результаты социологического исследования, опубликованные Банком России. "Люди запасались «живыми» деньгами на случай, если не будет возможности расплатиться... читать дальше

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Подготовлены изменения в налоговое законодательство для стимулирования обеспечения внутреннего топливного рынка, в ближайшие дни они будут рассмотрены и приняты, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания правительства под руководством президента РФ Владимира... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,22 коп. и составил 11 руб. Минимальный курс юаня составил 10,926 руб., максимальный - 11,07 руб. Было заключено 9933 сделки. Объем торгов составил 21711,31 млн... Минимальный курс юаня составил 10,926 руб., максимальный - 11,07 руб. Было заключено 9933 сделки. Объем торгов составил 21711,31 млн...

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Безработица среди молодежи в РФ с 2020 года снизилась более чем в два раза, а уровень трудоустройства выпускников вузов вырос более чем на 10%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "С момента запуска долгосрочной программы содействия молодежной... "С момента запуска долгосрочной программы содействия молодежной... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов во вторник вслед за котировками акций технологических компаний. Возросшие ожидания повышения ставок в США оказывают давление на акции ИТ-компаний, поскольку представители этого сектора активно привлекают заемные... Возросшие ожидания повышения ставок в США оказывают давление на акции ИТ-компаний, поскольку представители этого сектора активно привлекают заемные... читать дальше

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3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-1228 на 10 млрд 926,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 24 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10068,85 (+224,58) руб./грамм; на серебро - 159,18 (+5,82) руб./грамм; на платину - 4040,06 (+98,46) руб./грамм; на палладий - 3037,24 (+79,86) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 85,4847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 89,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 74,62 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Министерство финансов России во II квартале 2026 года привлекло от продажи рублевых облигаций федерального займа почти 1,495 трлн рублей при квартальном плане в 1,5 трлн рублей (недобор к плану составил всего 5,44 млрд рублей, или 0,36%). В номинальном выражении объем размещения... читать дальше

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