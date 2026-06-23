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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11 руб.
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23 июня 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11 руб.
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23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,22 коп. и составил 11 руб. Минимальный курс юаня составил 10,926 руб., максимальный - 11,07 руб. Было заключено 9933 сделки. Объем торгов составил 21711,31 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9725 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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