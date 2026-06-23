Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4850,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3809,68 млрд руб.

23 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 июня составили по Российской Федерации 4850,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4646,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4702,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4490,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 июня составили 3809,68 млрд руб. против 3864,79782 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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