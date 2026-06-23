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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,765 руб., евро - 84,5863 руб.
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23 июня 2026 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,765 руб., евро - 84,5863 руб.
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23 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 73,765 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,60 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 84,5863 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,79 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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