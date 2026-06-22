Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 июня

22 июня. FINMARKET.RU -РФ с 23 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9844,27 (-157,78) руб./грамм; на серебро - 153,36 (-6,61) руб./грамм; на платину - 3941,6 (-107,72) руб./грамм; на палладий - 2957,38 (-114,43) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,10 коп. и составил 10,8943 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7855 руб., максимальный - 10,9995 руб. Было заключено 81503 сделки. Объем торгов составил 108342,87... Минимальный курс юаня составил 10,7855 руб., максимальный - 10,9995 руб. Было заключено 81503 сделки. Объем торгов составил 108342,87...

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Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник существенным падением индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций в минусе после умеренного снижения ключевой ставки Банком России, а также на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в связи с... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций в минусе после умеренного снижения ключевой ставки Банком России, а также на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в связи с... читать дальше

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Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник, трейдеры оценивают итоги первого раунда американо-иранских переговоров, завершившегося в Швейцарии. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:32 мск торговались по $77,53 за... Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:32 мск торговались по $77,53 за... читать дальше

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2 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-1227 на 9 млрд 410,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который продлевает сроки льготного оформления прав на земельные участки, занятые линейными объектами и инфраструктурными сооружениями, на четыре года - до 1 января 2031 г. Документ (№1265989-8) опубликован в электронной базе данных... читать дальше

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Акционеры ПАО "Магнит" на годовом собрании 19 июня приняли решение о невыплате дивидендов по итогам 2025 года, говорится в сообщении компании. Также акционеры утвердили годовую, финансовую отчетности за 2025 год, устав компании, а также избрали совет директоров... читать дальше

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Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Китая в январе-мае уменьшился на 8,6% относительно того же периода прошлого года - до 327,29 млрд юаней ($48 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли. Производственный сектор привлек 87 млрд юаней, сфера... Производственный сектор привлек 87 млрд юаней, сфера... читать дальше

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Резкий рост цен зафиксирован по итогам прошлой недели на АЗС Москвы: средневзвешенная стоимость литра Аи-92 выросла на 92 коп., до 66,14 руб., Аи-95 - на 93 коп., до 73,01 руб., дизтоплива - на 87 коп., до 80,15 руб., сообщает Московская топливная ассоциация... читать дальше

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ЦБ РФ с 23 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9844,27 (-157,78) руб./грамм; на серебро - 153,36 (-6,61) руб./грамм; на платину - 3941,6 (-107,72) руб./грамм; на палладий - 2957,38 (-114,43) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 84,5863 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,79 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 73,765 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,60 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,07 коп. и составил 10,8878 руб. Минимальный курс юаня составил 10,764 руб., максимальный - 10,945 руб. Было заключено 12465 сделок. Объем торгов составил 24052,17... Минимальный курс юаня составил 10,764 руб., максимальный - 10,945 руб. Было заключено 12465 сделок. Объем торгов составил 24052,17...

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Инфляционный шок, с которым столкнулась еврозона, слишком велик, чтобы его игнорировать, но недостаточно велик, чтобы спровоцировать рост долгосрочных ценовых ожиданий или вызвать опасные вторичные эффекты, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин... читать дальше

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ПАО "Софтлайн" с начала программы buyback в 2024 году выкупило около 18,7 млн своих акций (около 4,7% капитала); намерено продолжить выкуп и допускает расширение объема программы, говорится в сообщении компании. "Софтлайн" запустил программу buyback в октябре 2024 года,... "Софтлайн" запустил программу buyback в октябре 2024 года,... читать дальше

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Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который разрешает резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининграде учитывать как капитальные вложения затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, для новых резидентов... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. объявил о сокращении около 18% сотрудников в США. Сокращения затронут штатных сотрудников компании, временных и почасовых рабочих на производстве и являются частью более широкого плана реструктуризации,... Сокращения затронут штатных сотрудников компании, временных и почасовых рабочих на производстве и являются частью более широкого плана реструктуризации,... читать дальше

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