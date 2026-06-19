Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 июня

19 июня. FINMARKET.RU -РФ с 20 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10002,05 (-238,41) руб./грамм; на серебро - 159,97 (-4,67) руб./грамм; на платину - 4049,32 (-167,76) руб./грамм; на палладий - 3071,81 (-112,23) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47003,386 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 276,933 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,19 коп. и составил 10,8033 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7535 руб., максимальный - 10,85 руб. Было заключено 93032 сделки. Объем торгов составил 129224,32... Минимальный курс юаня составил 10,7535 руб., максимальный - 10,85 руб. Было заключено 93032 сделки. Объем торгов составил 129224,32...

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Российский рынок акций завершил торги в минусе на известиях, что ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал снижение ставки на 50 б.п. (до 14,0% годовых). ЦБ РФ сохранил сигнал... ЦБ РФ сохранил сигнал... читать дальше

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Банк России в мае снизил объем золота в резервах еще на 0,2 млн унций (примерно на 6 тонн, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать точную оценку). Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 июня объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 73,7 млн... Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 июня объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 73,7 млн... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок начали умеренно расти вечером в пятницу, однако завершают неделю в существенном минусе. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 мск поднялась на $0,33 (0,41%), до $80,18 за... Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 мск поднялась на $0,33 (0,41%), до $80,18 за... читать дальше

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Инвестиции в создание агробиотехнопарка "Генбиотех" в Татарстане составят более 1,2 млрд рублей, сообщает министерство сельского хозяйства РФ. Отмечается, что в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" агробиотехнопарк получил 623 млн рублей... читать дальше

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ЕС продолжает работу над 21-м пакетом санкций в отношении России, но в то же время готовится к началу переговоров с Москвой, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы продолжаем работу над завершением (подготовки) 21-го пакета санкций. Это... "Мы продолжаем работу над завершением (подготовки) 21-го пакета санкций. Это... читать дальше

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Серийное производство кузовных деталей для автомобилей бренда Sollers запущено в "Парке новых технологий Соллерс" в Ульяновской области, сообщили в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова, который участвовал в церемонии запуска. "Вся штамповка деталей... "Вся штамповка деталей... читать дальше

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Чистый приток средств в мировые фонды акций за неделю по 17 июня составил максимальные более чем за 1,5 года $55,2 млрд, пишет Reuters со ссылкой на данные LSEG Lipper. Приток в американские фонды акций составил $38,37 млрд - максимум за 19 месяцев. Европейские фонды привлекли... читать дальше

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ЦБ наблюдает рост спроса на наличные, но их доля в денежной массе увеличилась незначительно, на денежно-кредитную политику это не влияет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. "Видим, действительно, есть спрос на наличные, он... "Видим, действительно, есть спрос на наличные, он... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10002,05 (-238,41) руб./грамм; на серебро - 159,97 (-4,67) руб./грамм; на платину - 4049,32 (-167,76) руб./грамм; на палладий - 3071,81 (-112,23) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-1226 на 7 млрд 526 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 84,1684 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,21 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 73,439 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное заседание штаба по нефтепродуктам, где рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке в летний период, сообщила пресс-служба правительства. Участники совещания оценили... Участники совещания оценили... читать дальше

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Волатильность на фондовом рынке существенная, но не требует какого-либо вмешательства со стороны государства, в том числе в виде скупки активов, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Действительно, в 2008 и 2022 годах выделялись деньги на поддержку... "Действительно, в 2008 и 2022 годах выделялись деньги на поддержку... читать дальше

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