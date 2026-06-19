.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4661,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3912,47 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале на 0,2%
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 0,2% в годовом сравнении, сообщил Росстат первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами. Объем ВВП в текущих ценах в январе-марте составил 49,9 трлн руб.
 
Рейтинг российских банков за май
В мае 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса...
 
Сколько компаний подпадают под заморозку порога по доходам
В 2027 году примерно 50 тыс. компаний, использующих "упрощенку", могут избежать уплаты НДС из-за готовящейся властями заморозки порога доходов, подсчитали для “Коммерсанта” аналитики "Актион Бухгалтерии". Речь идет о компаниях с доходами в диапазоне...
 
Минфин отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и беспилотных систем
Минфин не поддержал расширение налоговых льгот для производителей электронных компонентов и плат, аудио-, видеооборудования, навигационных и медицинских приборов, а также роботов и беспилотных систем, пишут "Ведомости", ссылаясь на документ....
 
19 июня 2026 года 09:23

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4661,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3912,47 млрд руб.

 0
19 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 июня составили по Российской Федерации 4661,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4430,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4690,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4500,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 июня составили 3912,47 млрд руб. против 3827,45164 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 июня 2026 года 15:31
Напряженность на рынке труда в РФ снижается медленно
Напряженность на рынке труда снижается медленно, в ряде регионов сокращение дефицита кадров приостановилось, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ. "В целом напряженность на рынке труда снижается медленно. По...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 15:30
В понедельник, 22 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $337,86 тыс.
В понедельник, 22 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $337,86 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...
.
19 июня 2026 года 15:30
В понедельник, 22 июня, ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций на общую сумму 16,38 млрд руб.
В понедельник, 22 июня, ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций на общую сумму 16,38 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 15:30
В понедельник, 22 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 156 выпускам облигаций на общую сумму 22,35 млрд руб.
В понедельник, 22 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 156 выпускам облигаций на общую сумму 22,35 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 15:24
Годовая инфляция в РФ может временно снизиться из-за неповышения тарифов ЖКХ в июле, считают в ЦБ
Годовая инфляция может временно снизиться из-за эффекта базы и неповышения тарифов ЖКХ в июле, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Она отметила, что в последние недели произошел разворот в динамике цен на плодоовощную продукцию после...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 15:16
"КАМАЗ" совместно с узбекской UzAuto Trailer начал во Владимирской области производство прицепной техники
ПАО "КАМАЗ" и ООО "Руауто Трейлер" (Владимирская область, основной владелец - узбекская UzAuto Trailer) начали производство прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей на пустующей площадке завода "Освар" в городе Вязники Владимирской области, сообщил губернатор...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 15:07
Китайский разработчик ПО для роботакси Momenta планирует IPO в Гонконге
Китайская Momenta, разрабатывающая технологии автономного вождения, намерена провести IPO примерно на $1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Momenta планирует разместить до 43,75 млн акций в Гонконге, говорится в сообщении от 10 июня,...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 14:56
Нефтяные цены меняются незначительно и разнонаправленно
Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются днем в пятницу, инвесторы продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением на мировом рынке на фоне событий на Ближнем Востоке.

С начала недели Brent подешевела примерно на 9%, WTI - почти на 10% на фоне заключенного...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 14:49
Самой дорогой компанией Испании стал банк Santander
Испанский Banco Santander SA обошел по капитализации производителя и ритейлера одежды Inditex SA, став самой дорогой публичной компанией страны, пишет Bloomberg.

Последний раз Santander занимал первое место по рыночной стоимости среди испанских компаний в 2018...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 19 июня снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 29,15 пункта (1,194%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2412,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2459,5 (+0,75%) пункта,...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 14:27
Сохранение первичного структурного дефицита до 2029 года может потребовать траекторию ставки на уровне выше прогноза - ЦБ РФ
Банк России отмечает более стимулирующий, чем предполагалось ранее, характер планируемого федерального бюджета на 2027-2029 годы, что может потребовать траекторию ключевой ставки на уровне выше прогноза.

Базовый сценарий, говорится в пресс-релизе по итогам заседания...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 14:19
Потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считают в Минэкономразвития
Потенциал снижения ключевой ставки в РФ остается, если смотреть на текущие тренды в экономике, считают в Минэкономразвития. "С учетом текущих трендов в экономике считаем, что еще есть потенциал для снижения ключевой ставки", - сказали журналистам в пресс-службе министерства,...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 14:12
Рост экономики РФ продолжается умеренными темпами, инвестактивность выросла после охлаждения в начале года
Рост экономики РФ продолжается умеренными темпами, инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов с 14,5% до...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 14:05
Азиатские рынки акций завершили торги без единой динамики
Рынки акций Австралии и Южной Кореи завершили торги пятницы снижением, тогда как рынок Японии закрылся в небольшом плюсе. Биржи материкового Китая и Гонконга не работали в связи с Праздником драконьих лодок.

Инвесторы оценивали сообщения о том, что вице-президент США...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 13:59
Акционеры НКНХ одобрили дивиденды за 2025 г. в размере 0,83 руб. на акцию
Акционеры ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") на годовом собрании в пятницу одобрили выплату дивидендов по итогам 2025 года из расчета 0,83 рубля на все виды акций, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Всего на выплату дивидендов будет направлено 1,5 млрд...    читать дальше
.
19 июня 2026 года 13:52
Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2026 года в диапазоне 4,5-5,5%
Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5-5,5%, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

ЦБ по-прежнему ожидает, что устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.