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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4661,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3912,47 млрд руб.
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19 июня 2026 года 09:23
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4661,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3912,47 млрд руб.
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19 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 июня составили по Российской Федерации 4661,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4430,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4690,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4500,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 июня составили 3912,47 млрд руб. против 3827,45164 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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