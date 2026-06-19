Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4661,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3912,47 млрд руб.

19 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 июня составили по Российской Федерации 4661,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4430,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4690,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4500,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 июня составили 3912,47 млрд руб. против 3827,45164 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.