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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,3591 руб., евро - 85,0305 руб.
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ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале на 0,2%
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19 июня 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,3591 руб., евро - 85,0305 руб.

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19 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 73,3591 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,12 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 85,0305 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,66 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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20 июня 2026 года 10:11
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Широкая денежная масса с...    читать дальше
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