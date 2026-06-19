ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,3591 руб., евро - 85,0305 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 85,0305 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,66 коп.

19 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 73,3591 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,12 коп.

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер Малайзии Анвар Ибрахим провели переговоры в Ашхабаде, по их итогам подписан пакет документов, нацеленных на развитие сотрудничества в нефтегазовой, транспортной и других сферах, сообщали СМИ Туркменистана. Как... Как... читать дальше

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"Московская биржа" 9 июля планирует запустить торги фьючерсами на акции фонда iShares MSCI South Korea ETF, сообщила управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева. "Мы запускаем фьючерс на акции фонда iShares MSCI South Korea ETF - это... "Мы запускаем фьючерс на акции фонда iShares MSCI South Korea ETF - это... читать дальше

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Необходимость замещения прекратившихся поставок газа из Персидского залива подвигла Китай к дорогостоящим закупкам СПГ на спотовом рынке, таможенная стоимость которых в апреле достигала $675 за тысячу кубометров. При этом китайские покупатели также стремились получить максимум... читать дальше

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РФ в мае экспортировала в Китай мороженого на $291,3 тыс., что на 19% больше, чем в мае 2025 года (на $244,9 тыс.), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в субботу. Майский показатель стал самым высоким в этом году.... Майский показатель стал самым высоким в этом году.... читать дальше

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Китай в мае сократил импорт нефти почти у всех поставщиков на фоне падения ее национального импорта до восьмилетнего минимума, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Россия - крупнейший экспортер нефти в Китай -... Россия - крупнейший экспортер нефти в Китай -... читать дальше

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Утренняя сессия на срочном рынке "Московской биржи" с 14 июля будет начинаться с 7:00 мск, сообщила управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева. Торги будут стартовать в 6:50 мск с аукциона открытия. Утренняя сессия будет проходить с 07:00... Торги будут стартовать в 6:50 мск с аукциона открытия. Утренняя сессия будет проходить с 07:00... читать дальше

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РФ в январе-мае экспортировала в Китай продукции свиноводства на $41 млн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $25,5 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в субботу. В результате РФ сохраняет... читать дальше

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Россия в мае экспортировала в Китай пива на $901,1 тыс. против $396,7 тыс. в апреле, сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Таким образом, экспортная выручка выросла в 2,3 раза. Однако в годовом выражении показатель снизился - в мае 2025 года... читать дальше

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Сервис для поступления в вуз на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) в формате "жизненная ситуация" расширен новыми функциями к старту вступительной кампании этого года, сообщает в субботу аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. ""Жизненные... ""Жизненные... читать дальше

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Китай в январе-мае этого года импортировал из РФ пшеницы на $7,2 млн, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $2,5 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в субботу. В мае закупки выросли до $1,2 млн... читать дальше

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Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумъа и министр энергетики России Сергей Цивилев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере на встрече, состоявшейся в Бишкеке "на полях" 6-го совещания министров энергетики государств - членов... читать дальше

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Правительство РФ продлило по 28 декабря 2026 года сроки уплаты акцизов на некоторые виды алкоголя. Согласно постановлению, подписанному 19 июня 2026 года и размещенному на официальном портале правовой информации, по 28 декабря 2026 года продлены наступающие в период с 1... Согласно постановлению, подписанному 19 июня 2026 года и размещенному на официальном портале правовой информации, по 28 декабря 2026 года продлены наступающие в период с 1... читать дальше

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Торговый представитель США Джеймисон Грир инициировал расследование в отношении германских практик ценообразования на фармпрепараты, говорится в пресс-релизе Управления торгового представителя США (USTR). Расследование касается сведений о том, что несправедливая... Расследование касается сведений о том, что несправедливая... читать дальше

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Потребление вина в РФ составляет не более 7 литров на человека в год, это существенно ниже европейского показателя, сообщил основатель и президент Simple Group Максим Каширин на форуме СберУниверситета "Переизобретая менеджмент" в пятницу. "Это мало. Например, страны... "Это мало. Например, страны... читать дальше

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Объявленное саммитом ЕС в пятницу политическое решение лидеров Евросоюза продлить действие режима экономических санкций против России с шести до 12 месяцев, согласно европейской юридической процедуре, должно быть официально принято Советом ЕС. "Для продления санкций... "Для продления санкций... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в мае 2026 года увеличилась на 1,2%, до 133,634 трлн рублей, после роста в апреле на 1,4%, сообщается на сайте ЦБ РФ. Годовой темп прироста денежной массы на 1 июня 2026 года увеличился до 13,0% с 12,3% на 1 мая. Широкая денежная масса с... Широкая денежная масса с... читать дальше

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