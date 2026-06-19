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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,3591 руб., евро - 85,0305 руб.
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19 июня 2026 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,3591 руб., евро - 85,0305 руб.
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19 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 73,3591 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,12 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 85,0305 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,66 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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