Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 июня

18 июня. FINMARKET.RU -РФ с 19 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10240,46 (+99,47) руб./грамм; на серебро - 164,64 (+0,04) руб./грамм; на платину - 4217,08 (-25,68) руб./грамм; на палладий - 3184,04 (-13,23) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,63 коп. и составил 10,8252 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7885 руб., максимальный - 10,87 руб. Была заключена 100461 сделка. Объем торгов составил 186889,89... Минимальный курс юаня составил 10,7885 руб., максимальный - 10,87 руб. Была заключена 100461 сделка. Объем торгов составил 186889,89...

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Российский фондовый рынок завершил торги в четверг падением индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал снижением индекса IMOEX2 на 0,2% вслед за дешевеющей нефтью (августовский фьючерс на нефть Brent просел ниже $78 за баррель), санкционного давления... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал снижением индекса IMOEX2 на 0,2% вслед за дешевеющей нефтью (августовский фьючерс на нефть Brent просел ниже $78 за баррель), санкционного давления... читать дальше

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Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства бельгийского депозитария Euroclear о приостановлении исполнительного производства по иску Банка России. Информация об отказе в удовлетворении заявления размещена в картотеке арбитражных дел. Ранее источник,... Ранее источник,... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 19 июня, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - снизились на 2,7%, до 2210,35 руб./МВт.ч, на Дальнем Востоке (вторая ценовая зона) - на 0,62%, до... читать дальше

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"АвтоВАЗ" с 1 июля проиндексирует тарифные ставки и оклады сотрудникам компании на 5%, сообщает профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ РФ в официальной группе в "ВКонтакте". "С 1 июля тарифные ставки и оклады будут увеличены на 5%... "С 1 июля тарифные ставки и оклады будут увеличены на 5%... читать дальше

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Акционеры ПАО "Россети Центр" на годовом собрании в четверг утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 0,0385 руб. на акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат за 2025 г. составит 1,63 млрд руб. (16% чистой прибыли по РСБУ за 2025 год). На развитие будет направлено... На развитие будет направлено... читать дальше

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Цены на нефть теряют более 3% вечером, нефть торгуется на минимумах с начала марта на ожиданиях открытия Ормузского пролива для прохода танкеров вслед за подписанием меморандума о взаимопонимании Вашингтоном и Тегераном. Котировка августовских фьючерсов на сорт Brent... Котировка августовских фьючерсов на сорт Brent... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, определяющий предмет регионального госконтроля за тем, как подрядчики размещают сведения о строительстве жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу. Документ (№1238120-8) в мае внесла в парламент... читать дальше

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Россия и Сингапур конструктивно взаимодействуют в областях, представляющих взаимный интерес, хотя потенциал в экономической сфере реализован не полностью из-за введенных ограничений в отношении Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российско-сингапурские... "Российско-сингапурские... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,80 коп. и составил 10,8171 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7795 руб., максимальный - 10,8585 руб. Было заключено 21155 сделок. Объем торгов составил 62489,47... Минимальный курс юаня составил 10,7795 руб., максимальный - 10,8585 руб. Было заключено 21155 сделок. Объем торгов составил 62489,47...

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Полное открытие судоходства через Ормузский пролив может привести к тому, что средняя цена нефти марки Brent в этом году составит $82 за баррель, прогнозируют аналитики Bank of America. Ранее они ожидали этот показатель на уровне $93 за баррель. Нефтяные котировки,... Нефтяные котировки,... читать дальше

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Банк России установил дополнительные требования к содержанию решений о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА), в том числе кредитных, соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора. Согласно документу, с 1 октября все эмитенты ЦФА должны будут включать в... Согласно документу, с 1 октября все эмитенты ЦФА должны будут включать в... читать дальше

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ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10240,46 (+99,47) руб./грамм; на серебро - 164,64 (+0,04) руб./грамм; на платину - 4217,08 (-25,68) руб./грамм; на палладий - 3184,04 (-13,23) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Кувейт начал наращивать добычу нефти и планирует довести ее до 2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение недели, заявил глава госкомпании Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф ас-Сабах в интервью Bloomberg. Накануне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который... Накануне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 73,3591 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,12 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 85,0305 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,66 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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