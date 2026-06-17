.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 июня
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале на 0,2%
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 0,2% в годовом сравнении, сообщил Росстат первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами. Объем ВВП в текущих ценах в январе-марте составил 49,9 трлн руб.
 
Рейтинг российских банков за май
В мае 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса...
 
СП: бюджет Соцфонда в 1-м квартале исполнен с профицитом
В 1-м квартале 2026 года в бюджет Социального фонда России поступило 4,6 трлн рублей, что на 631,7 млрд рублей (на 16%) больше соответствующего показателя 2025 года. Годовой план по доходам исполнен на 24%, что на 0,2 процентного пункта выше, чем...
 
Маркетплейсам предлагают снизить комиссии за отказ продавцов от скидок
Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы снижать комиссии продавцам, которые отказываются участвовать в скидочных программах за счет площадок. Соответствующее письмо организация направила главе Федеральной антимонопольной...
 
17 июня 2026 года 17:44

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 июня

 0  
17 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10140,99 (+39,91) руб./грамм; на серебро - 164,6 (+0,65) руб./грамм; на платину - 4242,76 (+70,31) руб./грамм; на палладий - 3197,27 (+66,2) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 июня 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 июня снизилась на 0,78% и составила 48236,226 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48236,226 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 379,807 млрд руб., или на...
.
17 июня 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,7689 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,69 коп. и составил 10,7689 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,721 руб., максимальный - 10,823 руб. Было заключено 115459 сделок. Объем торгов составил 140751,88...
.
17 июня 2026 года 19:12
Цены производителей продовольствия в РФ в мае понизились на 0,5%
Производители пищевой продукции в мае 2026 года по сравнению с апрелем снизили цены на свою продукцию на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В апреле по сравнению с мартом цены повысились на 0,6%, в марте к февралю снизились на 0,1%, в феврале к...    читать дальше
.
17 июня 2026 года 19:10
Цены на бензин в РФ с 9 по 15 июня увеличились на 0,95%
Рост потребительских цен на бензин в РФ с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил 0,95% относительно предыдущей недели после 0,92% со 2 по 8 июня, 0,45% с 26 мая по 1 июня, 0,34% с 19 по 25 мая, 0,11% с 13 по 18 мая, (укороченная "неделя" из-за дополнительного выходного...    читать дальше
.
17 июня 2026 года 19:07
Рост цен промпроизводителей в РФ в мае замедлился до 2,5%
Цены производителей промышленных товаров в РФ в мае 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 2,5% после повышения на 6,1% в апреле, на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

До этого цены промпроизводителей...    читать дальше
.
17 июня 2026 года 19:05
Индекс МосБиржи снизился на 0,2%, индекс РТС - на 1,1%
Российский рынок акций завершил торги снижением на фоне усиления санкционного давления Запада на Россию. Индекс МосБиржи остается ниже рубежа 2490 пунктов.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский...    читать дальше
.
17 июня 2026 года 19:04
Инфляция в РФ с 9 по 15 июня составила 0,15%,
Инфляция в РФ с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,20% со 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 15 июня составил 0,38%, с начала года - 3,68%.

Плодоовощная...    читать дальше
.
17 июня 2026 года 18:45
Майский экспорт удобрений по сети РЖД сохранился на прошлогоднем уровне
Экспортные перевозки минеральных удобрений по сети РЖД в мае 2026 года составили 3,8 млн тонн, почти не изменившись к прошлогоднему уровню, следует из данных транспортной статистики.

Экспорт азотных удобрений снизился на 8% год к году - до 1,4 млн...
.
17 июня 2026 года 18:37
Япония впервые с июня прошлого года закупила в мае небольшую партию нефти у РФ
Япония в мае импортировала 29,73 млн баррелей нефти (или 0,96 млн б/с), что всего лишь на 1,5 млн баррелей больше относительно минимума с 1979 года, установленного в апреле, следует из данных министерства финансов страны. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года поставки...    читать дальше
.
17 июня 2026 года 18:23
Лидеры G7 заявили о намерении усиливать антироссийские санкции
Руководители стран G7 намерены и дальше наращивать давление на РФ, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора.

"Мы привержены выполнению задачи по наращиванию давления на военную экономику России. В связи с этим мы укрепим санкции, в том числе в...    читать дальше
.
17 июня 2026 года 18:16
Думский комитет увидел риски для тарифов ЖКХ в законопроекте о поддержке "Почты России"
Комитет Госдумы по защите конкуренции в отзыве на правительственный законопроект об уточнении деятельности в области почтовой связи в РФ предупреждает, что норма о доставке бумажных платежных документов с привлечением организации федеральной почтовой связи фактически наделит АО...    читать дальше
.
17 июня 2026 года 18:07
Импорт СПГ в Индию в апреле снизился на 11%
Индия в апреле 2026 года импортировала 1,861 млн тонн сжиженного природного газа, что на 11% меньше, чем за тот же месяц 2025 года (2,097 млн тонн), сообщает министерство торговли и промышленности.

Вследствие географического расположения Индия традиционно много газа...    читать дальше
.
17 июня 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,7591 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,58 коп. и составил 10,7591 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7195 руб., максимальный - 10,8195 руб. Было заключено 13983 сделки. Объем торгов составил 26753,2...
.
17 июня 2026 года 17:53
Капвложения "Акрона" в 2025 году выросли на 30%
"Акрон" в 2025 году направил на капвложения $652 млн - на 30% больше, чем годом ранее, говорится в проекте годового отчета компании. Почти половина этой суммы ($321 млн) была вложена в строительство Талицкого калийного ГОКа в Пермском крае, запустить который "Акрон" планирует в...    читать дальше
.
17 июня 2026 года 17:45
Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 8,26 млн барр
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8,26 млн баррелей - до 418,2 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 июня, уменьшились на 906 тыс. баррелей, дистиллятов -...    читать дальше
.
17 июня 2026 года 17:44
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 июня
ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10140,99 (+39,91) руб./грамм; на серебро - 164,6 (+0,65) руб./грамм; на платину - 4242,76 (+70,31) руб./грамм; на палладий - 3197,27 (+66,2) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.