ЦБ РФ установил курс евро с 18 июня в размере 84,3439 руб.

17 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 84,3439 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,24 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48236,226 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 379,807 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,69 коп. и составил 10,7689 руб. Минимальный курс юаня составил 10,721 руб., максимальный - 10,823 руб. Было заключено 115459 сделок. Объем торгов составил 140751,88... Минимальный курс юаня составил 10,721 руб., максимальный - 10,823 руб. Было заключено 115459 сделок. Объем торгов составил 140751,88...

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Производители пищевой продукции в мае 2026 года по сравнению с апрелем снизили цены на свою продукцию на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В апреле по сравнению с мартом цены повысились на 0,6%, в марте к февралю снизились на 0,1%, в феврале к... В апреле по сравнению с мартом цены повысились на 0,6%, в марте к февралю снизились на 0,1%, в феврале к... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в РФ с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил 0,95% относительно предыдущей недели после 0,92% со 2 по 8 июня, 0,45% с 26 мая по 1 июня, 0,34% с 19 по 25 мая, 0,11% с 13 по 18 мая, (укороченная "неделя" из-за дополнительного выходного... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в мае 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 2,5% после повышения на 6,1% в апреле, на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого цены промпроизводителей... До этого цены промпроизводителей... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги снижением на фоне усиления санкционного давления Запада на Россию. Индекс МосБиржи остается ниже рубежа 2490 пунктов. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский... читать дальше

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Инфляция в РФ с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,20% со 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 15 июня составил 0,38%, с начала года - 3,68%. Плодоовощная... Плодоовощная... читать дальше

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Экспортные перевозки минеральных удобрений по сети РЖД в мае 2026 года составили 3,8 млн тонн, почти не изменившись к прошлогоднему уровню, следует из данных транспортной статистики. Экспорт азотных удобрений снизился на 8% год к году - до 1,4 млн... Экспорт азотных удобрений снизился на 8% год к году - до 1,4 млн...

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Япония в мае импортировала 29,73 млн баррелей нефти (или 0,96 млн б/с), что всего лишь на 1,5 млн баррелей больше относительно минимума с 1979 года, установленного в апреле, следует из данных министерства финансов страны. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года поставки... читать дальше

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Руководители стран G7 намерены и дальше наращивать давление на РФ, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора. "Мы привержены выполнению задачи по наращиванию давления на военную экономику России. В связи с этим мы укрепим санкции, в том числе в... "Мы привержены выполнению задачи по наращиванию давления на военную экономику России. В связи с этим мы укрепим санкции, в том числе в... читать дальше

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Комитет Госдумы по защите конкуренции в отзыве на правительственный законопроект об уточнении деятельности в области почтовой связи в РФ предупреждает, что норма о доставке бумажных платежных документов с привлечением организации федеральной почтовой связи фактически наделит АО... читать дальше

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Индия в апреле 2026 года импортировала 1,861 млн тонн сжиженного природного газа, что на 11% меньше, чем за тот же месяц 2025 года (2,097 млн тонн), сообщает министерство торговли и промышленности. Вследствие географического расположения Индия традиционно много газа... Вследствие географического расположения Индия традиционно много газа... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,58 коп. и составил 10,7591 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7195 руб., максимальный - 10,8195 руб. Было заключено 13983 сделки. Объем торгов составил 26753,2... Минимальный курс юаня составил 10,7195 руб., максимальный - 10,8195 руб. Было заключено 13983 сделки. Объем торгов составил 26753,2...

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"Акрон" в 2025 году направил на капвложения $652 млн - на 30% больше, чем годом ранее, говорится в проекте годового отчета компании. Почти половина этой суммы ($321 млн) была вложена в строительство Талицкого калийного ГОКа в Пермском крае, запустить который "Акрон" планирует в... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8,26 млн баррелей - до 418,2 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 июня, уменьшились на 906 тыс. баррелей, дистиллятов -... Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 июня, уменьшились на 906 тыс. баррелей, дистиллятов -... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10140,99 (+39,91) руб./грамм; на серебро - 164,6 (+0,65) руб./грамм; на платину - 4242,76 (+70,31) руб./грамм; на палладий - 3197,27 (+66,2) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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