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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4657,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3922,47 млрд руб.
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17 июня 2026 года 09:18
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4657,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3922,47 млрд руб.
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17 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 июня составили по Российской Федерации 4657,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4456,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4543,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4311,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 июня составили 3922,47 млрд руб. против 3939,1895 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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