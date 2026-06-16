Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,6633 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,6145 руб., максимальный - 10,7285 руб. Было заключено 40016 сделок. Объем торгов составил 104719,96 млн руб., что на 255% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,718 руб. за юань.

16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,50 коп. и составил 10,6633 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48616,033 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 538,880 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,96 коп. и составил 10,672 руб. Минимальный курс юаня составил 10,62 руб., максимальный - 10,756 руб. Было заключено 123757 сделок. Объем торгов составил 119312,55 млн... Минимальный курс юаня составил 10,62 руб., максимальный - 10,756 руб. Было заключено 123757 сделок. Объем торгов составил 119312,55 млн...

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Российский рынок акций завершил основную сессию снижением индикаторов на фоне дешевеющей нефти после известий о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по урегулированию их конфликта, а также на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о вероятном отказе от... читать дальше

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Министерство финансов Китая во вторник разместило в Гонконге номинированные в юанях гособлигации на сумму 15 млрд юаней ($2,2 млрд), сообщает издание Yicai. В том числе были проданы двухлетние госбумаги на 4,5 млрд юаней с рекордно низкой ставкой купона 1,29%... В том числе были проданы двухлетние госбумаги на 4,5 млрд юаней с рекордно низкой ставкой купона 1,29%... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 17 июня, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - снизились на 4,85%, до 2123,77 руб./МВт.ч, на Дальнем Востоке (вторая ценовая зона) - на 2,08%, до... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в мае 2026 года вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-мае 2026 года реальный эффективный курс... В январе-мае 2026 года реальный эффективный курс...

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Международные судоходные компании пока оценивают риски прохождения через Ормузский пролив и не возобновили движение судов, сообщает во вторник The New York Times (NYT). "Три международные судоходные компании, чьи суда застряли в Персидском заливе, сообщили NYT во... "Три международные судоходные компании, чьи суда застряли в Персидском заливе, сообщили NYT во... читать дальше

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Акционеры ПАО "Россети Центр и Приволжье" на годовом собрании во вторник приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 0,0725 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут... Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут... читать дальше

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Акционеры ПАО "Юнипро" не приняли решение по вопросу о дивидендах за 2025 г., говорится в раскрытии компании по итогам годового собрания. Ранее совет директоров "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. Ранее совет директоров "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. Последний раз акционеры "Юнипро"... Последний раз акционеры "Юнипро"... читать дальше

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Нефть продолжает дешеветь во вторник, Brent торгуется ниже отметки в $80 за баррель впервые с 3 марта. Снижению цен способствует оптимизм в отношении соглашения между США и Ираном. Официальное подписание двумя странами меморандума о взаимопонимании, который позволит... Снижению цен способствует оптимизм в отношении соглашения между США и Ираном. Официальное подписание двумя странами меморандума о взаимопонимании, который позволит... читать дальше

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Экономика Германии вырастет на 0,8% как в 2026 году, так и в 2027 году, поскольку устойчивая активность в производственной сфере лишь частично компенсирует негативное влияние повышения цен на энергоносители из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, прогнозирует... читать дальше

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Венгерская MOL и российская "Газпром нефть" могут получить от американского OFAC еще 15 дней для завершения переговоров о покупке-продаже сербской энергокомпании NIS, сообщают СМИ Сербии со ссылкой на президента страны Александра Вучича. Ранее OFAC по заявке венгерской... Ранее OFAC по заявке венгерской... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,50 коп. и составил 10,6633 руб. Минимальный курс юаня составил 10,6145 руб., максимальный - 10,7285 руб. Было заключено 40016 сделок. Объем торгов составил 104719,96... Минимальный курс юаня составил 10,6145 руб., максимальный - 10,7285 руб. Было заключено 40016 сделок. Объем торгов составил 104719,96...

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ЦБ РФ выпустил методические рекомендации для финансовых организаций по обеспечению информационной безопасности при использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ), они опубликованы на сайте регулятора. Банк России рекомендовал участникам рынка разработать... Банк России рекомендовал участникам рынка разработать... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) может вновь повысить основные процентные ставки, несмотря на позитивные новости о подписании меморандума между США и Ираном, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. На прошлой неделе ЕЦБ ожидаемо увеличил все три основные процентные... На прошлой неделе ЕЦБ ожидаемо увеличил все три основные процентные... читать дальше

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Выручка ГК "ЭкоНива", ведущего производителя сырого молока в РФ, в 2026 году может увеличиться до 109,1 млрд рублей, сообщается в презентации агрохолдинга к выпуску облигаций. В 2025 году выручка составила 103,4 млрд рублей. Таким образом, она возрастет на... В 2025 году выручка составила 103,4 млрд рублей. Таким образом, она возрастет на... читать дальше

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