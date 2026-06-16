ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июня в размере 72,1388 руб.

16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 72,1388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,25 коп.

.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может вновь повысить основные процентные ставки, несмотря на позитивные новости о подписании меморандума между США и Ираном, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. На прошлой неделе ЕЦБ ожидаемо увеличил все три основные процентные... На прошлой неделе ЕЦБ ожидаемо увеличил все три основные процентные... читать дальше

.

Выручка ГК "ЭкоНива", ведущего производителя сырого молока в РФ, в 2026 году может увеличиться до 109,1 млрд рублей, сообщается в презентации агрохолдинга к выпуску облигаций. В 2025 году выручка составила 103,4 млрд рублей. Таким образом, она возрастет на... В 2025 году выручка составила 103,4 млрд рублей. Таким образом, она возрастет на... читать дальше

.

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии и венгерская MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS. Соглашение позволит NIS продолжить развитие, снабжение сербского рынка и эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода в Панчево, если MOL... читать дальше

.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite уверенно растут во вторник, S&P 500 повышается слабо. Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск во вторник вырос на 0,55% - до 51956,36 пункта. Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск во вторник вырос на 0,55% - до 51956,36 пункта. Значение... Значение... читать дальше

.

ЦБ РФ с 17 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10101,08 (+350,49) руб./грамм; на серебро - 163,95 (+7,81) руб./грамм; на платину - 4172,45 (+203,22) руб./грамм; на палладий - 3131,07 (+140,17) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 72,1388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,25 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 83,7315 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

6 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-1223 на 8 млрд 822,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит надзорным органам оперативно приостанавливать или запрещать реализацию опасной продукции, в том числе с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). Документ... Документ... читать дальше

.

Американская Yum! Brands Inc. продает оператора сети пиццерий Pizza Hut за $2,7 млрд. Как говорится в сообщении компании, бизнес Pizza Hut без учета операций в материковом Китае приобретет инвесткомпания LongRange Capital за $1,5 млрд. Эта сделка предусматривает... Как говорится в сообщении компании, бизнес Pizza Hut без учета операций в материковом Китае приобретет инвесткомпания LongRange Capital за $1,5 млрд. Эта сделка предусматривает... читать дальше

.

Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) по итогам завершающегося в среду двухдневного заседания, полагают аналитики и участники рынка. Сейчас размер ставки составляет 3,5-3,75%, она находится... Сейчас размер ставки составляет 3,5-3,75%, она находится... читать дальше

.

Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в 2026 году предположительно останется на уровне прошлого, при этом собственные продажи ПАО "Соллерс" продемонстрируют рост, сообщил журналистам гендиректор автопроизводителя Николай Соболев. "Несмотря на то, что рынок... "Несмотря на то, что рынок... читать дальше

.

Число домов, строительство которых было начато в США, в мае рухнуло на 15,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,177 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный уровень за шесть лет (с мая 2020... Это минимальный уровень за шесть лет (с мая 2020... читать дальше

.

Акционеры "Распадской" на годовом собрании 16 июня одобрили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, говорится в сообщении угольной компании. Как сообщалось, совет директоров в марте вынес соответствующую рекомендацию "с учетом отрицательного... Как сообщалось, совет директоров в марте вынес соответствующую рекомендацию "с учетом отрицательного... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 41,32 пункта (1,625%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2501,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2549,85 (+0,28%) пункта,... читать дальше

.

Задекларированный экспорт нефтепродуктов (номенклатурный код 2710) из Азербайджана в январе-мае 2026 года составил 410 тыс. 645 тонн, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в материалах Государственного таможенного комитета (ГТК)... читать дальше

.