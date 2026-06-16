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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 17 июня в размере 83,7315 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в мае составила 0,17%
Рост потребительских цен в мае составил 0,17% после повышения на 0,14% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,31% с 5,58% месяцем ранее. Рост цен в мае оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,22%
 
В РФ могут сократить долю госпрограмм в выдачах ипотеки
Подавляющее большинство кредитов на новое жилье в России сегодня выдается на льготных условиях, рассказал "Известиям" заместитель министра финансов Иван Чебесков. По его словам, доля госпрограмм в выдачах ипотеки на первичном рынке в начале года...
 
Вырос объем незавершенной стройки в сфере транспорта
Объем незавершенного строительства в транспортной сфере России увеличился за прошлый год с 225,6 млрд до 257,3 млрд руб., или на 14%, сообщается в заключении Счетной палаты по итогам проверки исполнения федерального бюджета Минтрансом. Число...
 
Ставки по кредитам на подержанные и новые авто сближаются
Разница в ставках по автокредитам на подержанные и новые автомобили по итогам мая сократилась до 8,2 процентного пункта, это минимум с ноября 2024 года. Полная стоимость кредита в сегменте б/у автомобилей снижается, тогда как в сегменте новых машин...
 
16 июня 2026 года 17:11

ЦБ РФ установил курс евро с 17 июня в размере 83,7315 руб.

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16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 83,7315 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,29 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
16 июня 2026 года 17:42
ЕЦБ может вновь повысить ставки, считает главный экономист регулятора
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может вновь повысить основные процентные ставки, несмотря на позитивные новости о подписании меморандума между США и Ираном, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

На прошлой неделе ЕЦБ ожидаемо увеличил все три основные процентные...    читать дальше
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16 июня 2026 года 17:33
"ЭкоНива" в 2026 г. планирует увеличить выручку на 5,5%
Выручка ГК "ЭкоНива", ведущего производителя сырого молока в РФ, в 2026 году может увеличиться до 109,1 млрд рублей, сообщается в презентации агрохолдинга к выпуску облигаций.

В 2025 году выручка составила 103,4 млрд рублей. Таким образом, она возрастет на...    читать дальше
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16 июня 2026 года 17:24
Сербия и венгерская MOL подписали соглашение о будущем управлении NIS
Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии и венгерская MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS. Соглашение позволит NIS продолжить развитие, снабжение сербского рынка и эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода в Панчево, если MOL...    читать дальше
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16 июня 2026 года 17:15
Американский рынок акций торгуется в плюсе
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite уверенно растут во вторник, S&P 500 повышается слабо.

Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск во вторник вырос на 0,55% - до 51956,36 пункта.

Значение...    читать дальше
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16 июня 2026 года 17:14
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 июня
ЦБ РФ с 17 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10101,08 (+350,49) руб./грамм; на серебро - 163,95 (+7,81) руб./грамм; на платину - 4172,45 (+203,22) руб./грамм; на палладий - 3131,07 (+140,17) руб./грамм.

Это автоматическое...
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16 июня 2026 года 17:11
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июня в размере 72,1388 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 72,1388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,25 коп.

Это автоматическое сообщение.
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16 июня 2026 года 17:11
ЦБ РФ установил курс евро с 17 июня в размере 83,7315 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 83,7315 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,29 коп.

Это автоматическое сообщение.
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16 июня 2026 года 17:03
ВТБ разместил 8,8% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1223 на 8,8 млрд рублей
6 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-1223 на 8 млрд 822,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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16 июня 2026 года 17:02
Кабмин поддержал законопроект об ускоренной приостановке продаж опасных товаров через систему маркировки
Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит надзорным органам оперативно приостанавливать или запрещать реализацию опасной продукции, в том числе с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).

Документ...    читать дальше
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16 июня 2026 года 16:53
Yum! Brands продает оператора сети пиццерий Pizza Hut за $2,7 млрд
Американская Yum! Brands Inc. продает оператора сети пиццерий Pizza Hut за $2,7 млрд.

Как говорится в сообщении компании, бизнес Pizza Hut без учета операций в материковом Китае приобретет инвесткомпания LongRange Capital за $1,5 млрд. Эта сделка предусматривает...    читать дальше
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16 июня 2026 года 16:44
ФРС не станет менять ставку по итогам июньского заседания, считают экономисты
Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) по итогам завершающегося в среду двухдневного заседания, полагают аналитики и участники рынка.

Сейчас размер ставки составляет 3,5-3,75%, она находится...    читать дальше
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16 июня 2026 года 16:35
"Соллерс" рассчитывает на рост собственных продаж и доли рынка LCV в 2026 году
Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в 2026 году предположительно останется на уровне прошлого, при этом собственные продажи ПАО "Соллерс" продемонстрируют рост, сообщил журналистам гендиректор автопроизводителя Николай Соболев.

"Несмотря на то, что рынок...    читать дальше
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16 июня 2026 года 16:24
Число новостроек в США в мае рухнуло на 15,4%
Число домов, строительство которых было начато в США, в мае рухнуло на 15,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,177 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Это минимальный уровень за шесть лет (с мая 2020...    читать дальше
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16 июня 2026 года 16:15
Акционеры "Распадской" одобрили рекомендацию не платить дивиденды за 2025 г.
Акционеры "Распадской" на годовом собрании 16 июня одобрили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, говорится в сообщении угольной компании.

Как сообщалось, совет директоров в марте вынес соответствующую рекомендацию "с учетом отрицательного...    читать дальше
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16 июня 2026 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 16 июня снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 41,32 пункта (1,625%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2501,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2549,85 (+0,28%) пункта,...    читать дальше
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16 июня 2026 года 16:06
Азербайджан в январе-мае в два раза увеличил экспорт нефтепродуктов
Задекларированный экспорт нефтепродуктов (номенклатурный код 2710) из Азербайджана в январе-мае 2026 года составил 410 тыс. 645 тонн, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в материалах Государственного таможенного комитета (ГТК)...    читать дальше
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