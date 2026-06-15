Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 июня

15 июня. FINMARKET.RU -РФ с 16 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9750,59 (+107,84) руб./грамм; на серебро - 156,14 (+7,12) руб./грамм; на платину - 3969,23 (+82,95) руб./грамм; на палладий - 2990,9 (+126,48) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49154,913 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 457,398 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,52 коп. и составил 10,6916 руб. Минимальный курс юаня составил 10,645 руб., максимальный - 10,75 руб. Было заключено 114154 сделки. Объем торгов составил 143831,21... Минимальный курс юаня составил 10,645 руб., максимальный - 10,75 руб. Было заключено 114154 сделки. Объем торгов составил 143831,21...

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Российский рынок акций завершил торги ростом после известий о согласовании меморандума о мирном соглашении между США и Ираном, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавших металлов. В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов... В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в понедельник с поставкой на вторник, 16 июня, выросли в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 0,11%, до 2232,12 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 7,99%, до 1395,01 руб./МВт.ч, на... читать дальше

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Цены на золото активно растут в понедельник в ожидании заключения мирной сделки между США и Ираном. К 18:25 мск котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex поднимаются на 3,3%, до $4378,8 за унцию. К 18:25 мск котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex поднимаются на 3,3%, до $4378,8 за унцию. Серебро дорожает на 4,1%, до $70,78 за унцию,... Серебро дорожает на 4,1%, до $70,78 за унцию,... читать дальше

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Сельхозорганизации РФ в мае отгрузили 4,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 30,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (3,1 млн тонн), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-мае отгрузки выросли на 29,7%, до 24,2 млн тонн с 18,7... читать дальше

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что соглашение с США будет подписано в пятницу, сообщает в понедельник агентство "Мехр". "По итогам скоординированных действий принято решение, что этот документ будет подписан в пятницу", - сказал он журналистам. Президент... Президент... читать дальше

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Россия и Лаос обсуждают необходимость запуска прямого авиасообщения, намерены наращивать торговое сотрудничество, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников по итогам российско-лаосских переговоров, прошедших в понедельник под руководством премьер-министров двух стран в... читать дальше

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Коэффициент убыточности по договорам ОСАГО за 1-й квартал 2026 года составил 98%, говорится в сообщении Банка России. При превышении значения коэффициента в 100% деятельность по ОСАГО становится заведомо убыточной для страховщиков. ЦБ будет ежеквартально раскрывать... ЦБ будет ежеквартально раскрывать... читать дальше

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Индия в мае 2026 года импортировала золота на $3,42 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле текущего. В середине мая власти Индии увеличили пошлину на импорт... В середине мая власти Индии увеличили пошлину на импорт... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9750,59 (+107,84) руб./грамм; на серебро - 156,14 (+7,12) руб./грамм; на платину - 3969,23 (+82,95) руб./грамм; на палладий - 2990,9 (+126,48) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,57 коп. и составил 10,6983 руб. Минимальный курс юаня составил 10,642 руб., максимальный - 10,747 руб. Было заключено 10446 сделок. Объем торгов составил 25142,45... Минимальный курс юаня составил 10,642 руб., максимальный - 10,747 руб. Было заключено 10446 сделок. Объем торгов составил 25142,45...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 83,8044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 83,01 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 72,4513 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,36 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Стоимость летнего дизельного топлива в понедельник существенно выросла по сравнению с итогами торгов в четверг, поднявшись по индексу европейской части России на 6,32% - до 77,177 тыс. руб./т., свидетельствуют данные сайта Петербургской биржи. Текущая цена летнего ДТ является... читать дальше

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Банк Японии по итогам заседания, которое завершится утром во вторник, поднимет ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1%, прогнозируют аналитики и участники рынка. Это станет первым повышением ставки с декабря прошлого года, необходимость которого обусловлена, в... читать дальше

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