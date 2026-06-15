ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 71,9077 руб., евро - 82,9743 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 82,9743 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,73 коп.

15 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 71,9077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,85 коп.

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Евразийский банк развития (ЕАБР) ухудшил оценку роста ВВП Белоруссии в текущем году до 1,3% с 1,8% (прогноз декабря 2025 года), говорится в опубликованном в понедельник июньском макрообзоре банка для стран-участниц ЕАЭС. Прогнозы на 2027-й и 2028 годы ухудшены до 1,6% и... Прогнозы на 2027-й и 2028 годы ухудшены до 1,6% и... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,29/90,97 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 35 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,61/77,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,8/77,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 35 коп., средний...

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Оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) подал иск в суд Евросоюза иск против Европарламента и Совета Европейского союза, утвердивших регламент о запрете импорта российского газа как в сжиженном, так и трубопроводном виде, говорится на сайте... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2026 году на 7,9%, говорится в июньском выпуске макроэкономического прогноза банка для стран-участниц ЕАБР. В декабре 2025 года банк ожидал роста экономики страны в 2026 году на 6,8%. В декабре 2025 года банк ожидал роста экономики страны в 2026 году на 6,8%. "Это... "Это... читать дальше

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Объем промышленного производства в еврозоне в апреле 2026 года увеличился на 0,1% по сравнению с мартом, когда показатель продемонстрировал повышение на 0,4%, свидетельствуют данные Евростата. Относительно апреля 2025 года промпроизводство выросло на 0,3%. В 27 странах... В 27 странах... читать дальше

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5 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-1222 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9631% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 13,47% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 13,47% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A". Прогноз рейтингов - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Краткосрочные рейтинги сохранены на отметке... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) улучшил прогноз роста ВВП Таджикистана в 2026 году до 8,3% с 8,1% (прогноз декабря 2025 года), говорится в опубликованном в понедельник макрообзоре для стран-участниц ЕАБР. По прогнозу, темп роста ВВП в 2027-2028 годах замедлится, но... По прогнозу, темп роста ВВП в 2027-2028 годах замедлится, но... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) по международной шкале на уровне А-; по национальной шкале рейтинг банка и его облигаций сохранен на уровне ААА(RU), по рейтингам установлен "стабильный" прогноз, сообщается в... читать дальше

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Европейские фондовые индексы уверенно растут в понедельник на информации о достижении США и Ираном договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив. Представители двух стран подпишут... Представители двух стран подпишут... читать дальше

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Сингапур запустит внебиржевую систему клиринга золота в этом году, а также услугу хранения для центральных банков, стремясь утвердиться в качестве глобального торгового центра драгоценных металлов, пишет Financial Times. В системе примут участие несколько международных... В системе примут участие несколько международных... читать дальше

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Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) ожидают сохранение устойчивого роста экономики Казахстана на уровне 5,5% в 2026 году, говорится в опубликованном в понедельник июньском макрообзоре банка для стран-участниц ЕАЭС. В декабре 2025 года ЕАБР также прогнозировал... В декабре 2025 года ЕАБР также прогнозировал... читать дальше

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Всемирный банк пригласил Казахстан стать приоритетным партнером и страной-участницей своей глобальной стратегии в области цифровизации и искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба правительства республики по итогам встречи премьер-министра Олжаса Бектенова с... читать дальше

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Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил об активном росте товарооборота между Россией и... читать дальше

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