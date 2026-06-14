ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 71,9077 руб., евро - 82,9743 руб.

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В мае потребительские цены во Франции, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 2,4% в годовом выражении после повышения на 2,2% в апреле, говорится в отчете Национального статуправления Insee, представившего окончательные данные.

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Регионам России дополнительно направят почти 5 млрд рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 82,9743 руб. По сравнению с...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 71,9077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,85 коп.

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Указом президента Киргизии "О мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования" будет предоставлен ряд налоговых льгот для субъектов IT-сферы, а также креативной и творческой деятельности, сообщает в пятницу налоговая служба страны.

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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Армении в 2026 году на 5,3% (совпадает с апрельским прогнозом), говорится в июньском обзоре банка по Европе и Центральной Азии.

Согласно прогнозу ВБ, в 2027 году ожидается увеличение ВВП страны на 5,1%, что также совпадает...