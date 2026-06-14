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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 71,9077 руб., евро - 82,9743 руб.
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14 июня 2026 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 71,9077 руб., евро - 82,9743 руб.
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14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 71,9077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,85 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 82,9743 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,73 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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