Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,5926 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5405 руб., максимальный - 10,647 руб. Было заключено 18309 сделок. Объем торгов составил 38689,36 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,5915 руб. за юань.

11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,13 коп. и составил 10,5926 руб.

.

Сезонно сглаженная инфляция в мае снизилась до 0,15% с 0,19% в апреле, оказавшись ниже уровня октября 2022 года (0,18%), следует из опубликованных Банком России данных. Инфляция с устранением сезонности снижается с начала 2026 года: в январе этот показатель составлял... Инфляция с устранением сезонности снижается с начала 2026 года: в январе этот показатель составлял... читать дальше

.

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг в минусе. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал слабым снижением на фоне неоднозначных данных Росстата по инфляции, ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, но дорожающей нефти. Основная сессия на Мосбирже... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал слабым снижением на фоне неоднозначных данных Росстата по инфляции, ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, но дорожающей нефти. Основная сессия на Мосбирже... читать дальше

.

Германский автогигант Volkswagen AG к концу года сократит штат в ФРГ на 19 тыс. человек, говорится в опубликованном на сайте компании тексте выступления ее главы Оливера Блюме на предстоящем 18 июня годовом собрании акционеров. По его словам, масштабное сокращение... По его словам, масштабное сокращение... читать дальше

.

Кипр в прошлом году принял 63,7 тыс. российских туристов, что на 31% больше, чем годом ранее, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) в четверг. "В 2025 году российский турпоток на Кипр вырос на 31% - с 48,7 тыс. прибытий в 2024 году до 63,7 тыс. Это одна из лучших... "В 2025 году российский турпоток на Кипр вырос на 31% - с 48,7 тыс. прибытий в 2024 году до 63,7 тыс. Это одна из лучших... читать дальше

.

Всемирный банк (ВБ) ожидает роста ВВП Таджикистана в 2026 году на 6,5%, в 2027 году - на 5%, говорится в июньском докладе ВБ о глобальной экономике (Global Economic Prospects). В апреле ВБ улучшил прогноз роста экономики страны в этом году до 6,5% с 6,2%, в 2027 году -... В апреле ВБ улучшил прогноз роста экономики страны в этом году до 6,5% с 6,2%, в 2027 году -... читать дальше

.

Акционеры ПАО "Нанософт" (разработчик инженерного ПО) на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 1,2 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении на ленте раскрытия. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на выплату... Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на выплату... читать дальше

.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о создании единой государственной цифровой платформы в сфере сельского и рыбного хозяйства, которая объединит отраслевые данные различных ведомств под управлением Минсельхоза. Документ (№1257954-8) размещен в электронной базе данных... читать дальше

.

Всемирный банк (ВБ) ожидает роста ВВП Молдавии в 2026 году на 1,9%, в 2027 году - на 2,9%, говорится в июньском докладе ВБ о глобальной экономике (Global Economic Prospects). В апреле ВБ снижал прогноз по росту молдавской экономики в этом году до 1,9% с 2,7%. Прогноз на... В апреле ВБ снижал прогноз по росту молдавской экономики в этом году до 1,9% с 2,7%. Прогноз на... читать дальше

.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Белоруссии в 2026 году на 1,1%, в 2027 году - на 0,8%, говорится в июньском докладе ВБ о глобальной экономике (Global Economic Prospects). В апреле ВБ ухудшил прогноз по росту белорусской экономики в этом году до 1,1% с 1,3%.... В апреле ВБ ухудшил прогноз по росту белорусской экономики в этом году до 1,1% с 1,3%.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,13 коп. и составил 10,5926 руб. Минимальный курс юаня составил 10,5405 руб., максимальный - 10,647 руб. Было заключено 18309 сделок. Объем торгов составил 38689,36... Минимальный курс юаня составил 10,5405 руб., максимальный - 10,647 руб. Было заключено 18309 сделок. Объем торгов составил 38689,36...

.

Правительство РФ поддержало законопроект, который перезапускает заложенный в закон о защите капитальных вложений в РФ механизм публичной проектной инициативы, то есть модель, при которой не инвестор приходит со своим проектом (частная инициатива), а само государство (РФ или... читать дальше

.

Всемирный банк (ВБ) ожидает роста мировой экономики на 2,5% в 2026 году и на 2,8% в 2027 году, говорится в июньском докладе "Глобальные экономические перспективы". По итогам 2025 года глобальный ВВП увеличился на 2,9%. По итогам 2025 года глобальный ВВП увеличился на 2,9%. В январе ВБ прогнозировал подъем экономики... В январе ВБ прогнозировал подъем экономики... читать дальше

.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Казахстана в 2026 году на 4,6%, в 2027 году - на 3,9%, говорится в июньском обзоре банка по глобальной экономике. Эти оценки не изменились по сравнению с апрельским прогнозом. В 2028 году рост ВВП страны замедлится до... Эти оценки не изменились по сравнению с апрельским прогнозом. В 2028 году рост ВВП страны замедлится до... читать дальше

.

ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9642,75 (-345,79) руб./грамм; на серебро - 149,02 (-9,31) руб./грамм; на платину - 3886,28 (-219,78) руб./грамм; на палладий - 2864,42 (-29,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 71,9077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,85 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 82,9743 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,73 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.