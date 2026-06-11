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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 71,7892 руб., евро - 83,0816 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в мае составила 0,17%
Рост потребительских цен в мае составил 0,17% после повышения на 0,14% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,31% с 5,58% месяцем ранее. Рост цен в мае оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,22%
 
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Дезинфляционное влияние конфликта на Ближнем Востоке для РФ почти исчерпано
Дезинфляционное влияние перекрытия Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке на российскую экономику почти исчерпано, проинфляционные риски со стороны этого фактора продолжают расти, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин....
 
11 июня 2026 года 08:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 71,7892 руб., евро - 83,0816 руб.

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11 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 71,7892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,74 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 83,0816 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,31 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Согласно прогнозу ВБ, в 2027 году ожидается увеличение ВВП страны на 5,1%, что также совпадает...
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12 июня 2026 года 12:09
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12 июня 2026 года 11:17
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"В 2025 году число внутренних поездок достигло 6,5...    читать дальше
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12 июня 2026 года 10:18
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МВФ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2026 году до 0,9%
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Фондовые индексы западноевропейских стран завершили сессию в четверг ростом, основное внимание инвесторов было приковано к итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ по итогам завершившегося в четверг заседания повысил все три основные процентные ставки...    читать дальше
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12 июня 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 71,9077 руб., евро - 82,9743 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 71,9077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,85 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 82,9743 руб. По сравнению с...
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11 июня 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 11 июня выросла на 0,51% и составила 48697,515 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48697,515 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 245,447 млрд руб., или на...
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11 июня 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,6064 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,32 коп. и составил 10,6064 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5555 руб., максимальный - 10,662 руб. Было заключено 108423 сделки. Объем торгов составил 133919,59...
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