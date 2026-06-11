ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 71,7892 руб., евро - 83,0816 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 83,0816 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,31 коп.

11 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 71,7892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,74 коп.

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Указом президента Киргизии "О мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования" будет предоставлен ряд налоговых льгот для субъектов IT-сферы, а также креативной и творческой деятельности, сообщает в пятницу налоговая служба страны. Так,... Так,... читать дальше

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Объем железнодорожных грузоперевозок между Россией и Таджикистаном в январе-апреле 2026 года составил 900,4 тыс. тонн, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил официальный канал министерства транспорта РФ по итогам встречи заместителя... читать дальше

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В мае транзит российской нефти в КНР по магистральному нефтепроводу "Атасу-Алашанькоу" составил 859 тыс. тонн, сообщили в нацкомпании "КазТрансОйл" (КТО) агентству "Интерфакс-Казахстан". "Транзит российской нефти по данному направлению составил 859 тыс. тонн, что на 7 тыс. тонн... читать дальше

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Россия с 15 июня 2026 года повышает до 35% пошлину на ввоз пальмового масла и его фракций из недружественных стран. Соответствующее постановление правительства подписано 10 июня 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации. Это решение не распространяется на... читать дальше

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Правительство РФ дало распоряжение Росимуществу в десятидневный срок без проведения конкурса заключить с ПАО "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг") договор доверительного управления находящимися в федеральной собственности акциями ПАО "ТГК-2", говорится в... читать дальше

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Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2026 году, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в четверг. "В перечне международных выставок продукции военного назначения,... читать дальше

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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Армении в 2026 году на 5,3% (совпадает с апрельским прогнозом), говорится в июньском обзоре банка по Европе и Центральной Азии. Согласно прогнозу ВБ, в 2027 году ожидается увеличение ВВП страны на 5,1%, что также совпадает... Согласно прогнозу ВБ, в 2027 году ожидается увеличение ВВП страны на 5,1%, что также совпадает...

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Сельхозорганизации РФ в мае произвели 1,16 млн тонн скота и птицы (в живом весе, на убой), что на 0,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе производство крупного рогатого скота снизилось... В том числе производство крупного рогатого скота снизилось... читать дальше

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В 2025 году по Китаю путешествовали 6,5 млрд граждан КНР и 35 млн иностранных туристов, сообщил в четверг советник-посланник по культуре посольства Китая в РФ, директор Китайского культурного центра в Москве Фэн Литао. "В 2025 году число внутренних поездок достигло 6,5... "В 2025 году число внутренних поездок достигло 6,5... читать дальше

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Американские власти продлили разрешение на транзакции в сфере атомной энергетики с подсанкционными российскими банками. Соответствующую генлицензию опубликовало в четверг OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области... читать дальше

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Минсельхоз США в июньском обзоре, опубликованном в четверг, сохранил на уровне мая оценку экспорта пшеницы из РФ в 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь) - 47 млн тонн. Прогноз для ближайшего конкурента - ЕС - также не изменился и составляет 31 млн тонн. В то же время прогноз... В то же время прогноз... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики еврозоны в 2026 году и поднял оценку инфляции с учетом более продолжительных перебоев в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. По итогам текущего года ожидается повышение ВВП... По итогам текущего года ожидается повышение ВВП... читать дальше

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Фондовые индексы западноевропейских стран завершили сессию в четверг ростом, основное внимание инвесторов было приковано к итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ по итогам завершившегося в четверг заседания повысил все три основные процентные ставки... ЕЦБ по итогам завершившегося в четверг заседания повысил все три основные процентные ставки... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 71,9077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,85 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 82,9743 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 82,9743 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48697,515 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 245,447 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,32 коп. и составил 10,6064 руб. Минимальный курс юаня составил 10,5555 руб., максимальный - 10,662 руб. Было заключено 108423 сделки. Объем торгов составил 133919,59... Минимальный курс юаня составил 10,5555 руб., максимальный - 10,662 руб. Было заключено 108423 сделки. Объем торгов составил 133919,59...

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