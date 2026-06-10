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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июня
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Экономическая активность в РФ в апреле-мае выросла, динамика ВВП во 2-м квартале будет положительной - ЦБ
10 июня 2026 года 17:30
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июня
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10 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9988,54 (+24,25) руб./грамм; на серебро - 158,33 (+3,52) руб./грамм; на платину - 4106,06 (+37,87) руб./грамм; на палладий - 2894,33 (+85,34) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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