ЦБ РФ установил курс евро с 11 июня в размере 83,0816 руб.

10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 83,0816 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,31 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48452,068 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 193,802 млрд руб., или на...

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Инфляция в РФ со 2 по 8 июня составила 0,20% после роста цен на 0,15% с 26 мая по 1 июня, на 0,07% с 19 по 25 мая, снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника), роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения цен на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, сообщила... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,34 коп. и составил 10,5832 руб. Минимальный курс юаня составил 10,488 руб., максимальный - 10,632 руб. Было заключено 94106 сделок. Объем торгов составил 145762,55... Минимальный курс юаня составил 10,488 руб., максимальный - 10,632 руб. Было заключено 94106 сделок. Объем торгов составил 145762,55...

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Уровень бедности населения в 1-м квартале 2026 года снизился до 7,7% с 8,1% в 1-м квартале 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 1-м квартале 2026 года граница бедности составила 17 тыс. 606 руб. В 4-м квартале 2025 году уровень бедности... В 4-м квартале 2025 году уровень бедности... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России в мае 2026 года выросли на 0,85% относительно предыдущего месяца после увеличения на 0,61% в апреле, на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого в течение двух... читать дальше

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Российский рынок акций к вечеру замедлил снижение после заявления президента РФ Владимира Путина о целесообразности снижения ставки ЦБ РФ в условиях замедления инфляции. Фактором поддержки выступила также дорожающая нефть на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке из-за взаимных... читать дальше

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Правительство РФ согласно пересмотреть размер федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) в сторону увеличения с нынешних 3% от сделанных вложений, но не так радикально, как предлагает бизнес - до 8-12%, а хотя бы до 5-6%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак,... читать дальше

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Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в пиковый период спроса минувшей зимой вышли на новый уровень, следует из таможенной статистики принимающей стороны. На данный момент опубликованы данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР по март... читать дальше

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Отраслевые министерства проведут ревизию крупнейших инвестпроектов в своих сферах, которые не были запущены или планируются к запуску, чтобы составить реестр из 50-100 таких проектов для поддержки их в "ручном формате", заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании... читать дальше

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Текущий портфель заказов для российских верфей в горизонте до 2034 года составляет 402 единицы, сообщил первый замминистра транспорта Константин Пашков. "Заказ колоссальный, а общая потребность составляет 2295 судов", - сказал Пашков в среду в ходе заседания научно-экспертного... читать дальше

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Спад инвестиций в основной капитал в России в первом квартале произошел из-за ограничений инвестиций группой крупнейших компаний, заявил заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, на котором рассматривались меры по... читать дальше

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Меры борьбы с инфляцией дают результат - Путин Предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией уже дают результат, правомерно ожидать снижения ключевой ставки, полагает президент РФ Владимир Путин. "Конечно, мы прекрасно понимали, много раз говорили, (...), что принимаемые меры, которые... "Конечно, мы прекрасно понимали, много раз говорили, (...), что принимаемые меры, которые... читать дальше

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Общие сборы российских страховщиков по договорам ДМС в 1-м квартале текущего года выросли на 16,5% к уровню аналогичного периода прошлого года и составили 91,2 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России. Совокупные выплаты за тот же период выросли на 12,7% и... Совокупные выплаты за тот же период выросли на 12,7% и... читать дальше

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассчитывает на принятие Госдумой поправок в закон о банкротстве, запускающих механизм добанкротной санации, в весеннюю сессию. "Чтобы помочь собственникам сохранить бизнес в сложных условиях, необходимо развитие... "Чтобы помочь собственникам сохранить бизнес в сложных условиях, необходимо развитие... читать дальше

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Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2,25% годовых по итогам заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics. Ставка оставлена на этом уровне по итогам пятого заседания подряд. Ставка оставлена на этом уровне по итогам пятого заседания подряд. В заявлении... В заявлении... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,48 коп. и составил 10,5813 руб. Минимальный курс юаня составил 10,483 руб., максимальный - 10,627 руб. Было заключено 9330 сделок. Объем торгов составил 18484,43 млн... Минимальный курс юаня составил 10,483 руб., максимальный - 10,627 руб. Было заключено 9330 сделок. Объем торгов составил 18484,43 млн...

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