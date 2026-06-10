Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6909,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3927,98 млрд руб.

10 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 июня составили по Российской Федерации 6909,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6710,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4756,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4543,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 июня составили 3927,98 млрд руб. против 3662,76523 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.