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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июня в размере 71,7318 руб., курс евро - в размере 82,7785 руб.
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Экономическая активность в РФ в апреле-мае выросла, динамика ВВП во 2-м квартале будет положительной - ЦБ
10 июня 2026 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июня в размере 71,7318 руб., курс евро - в размере 82,7785 руб.
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10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 71,7318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 153,26 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 82,7785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 250,13 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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