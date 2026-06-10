ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июня в размере 71,7318 руб., курс евро - в размере 82,7785 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 82,7785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 250,13 коп.

10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 71,7318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 153,26 коп.

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Акционеры "АЛРОСА" на годовом собрании одобрили рекомендацию наблюдательного совета об отказе от выплаты дивидендов за 2025 год, говорится в сообщении компании. Рекомендацию поддержало 98,3% голосов участников собрания. По итогам 2025 г. чистая прибыль "АЛРОСА" выросла... По итогам 2025 г. чистая прибыль "АЛРОСА" выросла... читать дальше

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"Норникель" в 2026 году планирует составить проект геолого-разведочных работ на Южно-Танюрерской площади, расположенной в Анадырском районе Чукотского АО, говорится в годовом отчете компании за 2025 год, предоставленном акционерам в комплекте материалов к ГОСА. После... После... читать дальше

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Рост промпроизводства в РФ в мае 2026 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 1,5% в годовом выражении, инфляция за прошлый месяц - 0,22%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в мае, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих... читать дальше

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Североамериканское подразделение японской Honda Motor отзывает более 880,5 тыс. автомобилей в США из-за риска отказа элементов задней подвески. Возможная коррозия заднего подрамника в местах крепления подвески может привести к выходу из строя ее деталей, например... Возможная коррозия заднего подрамника в местах крепления подвески может привести к выходу из строя ее деталей, например... читать дальше

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Золото дешевеет более чем на 2% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, торгуется на 2-месячном минимуме. Надежды трейдеров на возможность скорого урегулирования конфликта в регионе ослабляются, что способствует росту инфляционного давления и усиливает ожидания подъема... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,77 пункта (0,467%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2511 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2513,62 (-0,36%) пункта,... читать дальше

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Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снизились на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке, слабый подъем показала только Австралия. Значение японского Nikkei 225 уменьшилось на 1,9%. Новая волна эскалации военного конфликта в Иране побудила... Значение японского Nikkei 225 уменьшилось на 1,9%. Новая волна эскалации военного конфликта в Иране побудила... читать дальше

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Госдума приняла закон, который освобождает налогоплательщиков от штрафов за непредставление "нулевых" налоговых деклараций, освобождает физлиц от штрафов за непредставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи и дарения недвижимости; документ также меняет для бизнеса... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года составила 85,8025% от номинала, что соответствует доходности 14,84% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Новые требования к капиталу банков заработают с 2028 года в том случае, если соответствующий законопроект будет принят в 1-м полугодии 2027 года, говорится в консультативном докладе ЦБ РФ. ЦБ ранее заявил, что постепенно повысит минимальный размер капитала для банков с... ЦБ ранее заявил, что постепенно повысит минимальный размер капитала для банков с... читать дальше

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Сербская NIS (входит в "Газпром нефть") обратилась в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США с просьбой выдать новую специальную лицензию, которая позволит продолжить операционную деятельность после 16 июня (до этого времени действует текущая лицензия),... читать дальше

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РФ, получившая в конце 2025 года право на экспорт свинины и пищевых субпродуктов свиней на Филиппины, за пять месяцев 2026 года поставила в эту страну более 11,5 тыс. тонн этой продукции на сумму свыше $28 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт". Начиная с февраля,... читать дальше

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Оптовые продажи автомобилей в Китае в мае сократились на 2,1% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,629 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). При этом реализация машин на новых источниках энергии (NEV) выросла на 14,4% - до 1,496... читать дальше

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0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-1220 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9631% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 13,47% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 13,47% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,38 пункта (0,491%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2510,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2511,41 (-0,45%) пункта,... читать дальше

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Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о модернизации института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Закон уточняет определение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей как лица,... Закон уточняет определение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей как лица,... читать дальше

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