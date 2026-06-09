Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 июня

9 июня. FINMARKET.RU -РФ с 10 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9964,29 (-317,84) руб./грамм; на серебро - 154,81 (-16,33) руб./грамм; на платину - 4068,19 (-305,98) руб./грамм; на палладий - 2808,99 (-293,21) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48645,871 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 712,086 млрд руб., или на...

.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина своим приказом назначила руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаила Мамуту зампредом Банка России. Как говорится в сообщении ЦБ, новую должность Мамута, уже входящий в совет... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,88 коп. и составил 10,5866 руб. Минимальный курс юаня составил 10,5255 руб., максимальный - 10,6695 руб. Было заключено 114399 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс юаня составил 10,5255 руб., максимальный - 10,6695 руб. Было заключено 114399 сделок. Объем торгов составил...

.

Розничные инвесторы в мае 2026 года остались основными нетто-покупателями на вторичных биржевых торгах российского рынка акций, они приобрели ценных бумаг на 19,9 млрд рублей (в апреле - на 43,7 млрд рублей, в среднем за предыдущие 12 месяцев - на 14,6 млрд рублей), говорится в... читать дальше

.

Российский рынок акций завершил торги ростом за счет закрытия игроками коротких позиций после продолжительного снижения в условиях геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина и санкционных рисков со стороны Запада, при этом отскок вверх сдерживался снижением... читать дальше

.

Крупнейшие экспортеры в мае нарастили продажу валюты на 39,7% - до $10,2 млрд с $7,3 млрд в апреле, вернув объем продаж на уровень марта 2025 года, следует из приложения к обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ. В целом нефинансовые компании в мае сократили продажу... В целом нефинансовые компании в мае сократили продажу...

.

Нефинансовые компании в мае сократили продажу валюты на 5,6% - до $28,1 млрд, но совокупный объем продаж второй месяц оставался на высоком уровне (в апреле - $29,8 млрд), говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ. Совокупный спрос на валюту со... Совокупный спрос на валюту со... читать дальше

.

Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле 2026 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 4 трлн 695,7 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Для сравнения: в январе-апреле 2025 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с... читать дальше

.

Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа в мае выросла до 42,5% после сокращения в апреле до 36,3% по сравнению с 37,8% в марте, следует из доклада Банка России "Обзор рисков финансовых рынков". Доля крупнейших... Доля крупнейших... читать дальше

.

Цены на нефть ускорили снижение вечером во вторник на фоне сигналов относительно ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Иран и Израиль договорились приостановить взаимные атаки, что укрепило надежды на достижение прогресса в переговорах об урегулировании... Иран и Израиль договорились приостановить взаимные атаки, что укрепило надежды на достижение прогресса в переговорах об урегулировании... читать дальше

.

Европейская аэрокосмическая группа Airbus SE не уверена, что сможет достичь поставленной на следующий год цели производства своих самых продаваемых самолетов A320, поскольку ее поставщик Pratt & Whitney может оказаться не в состоянии обеспечить ее достаточным количеством... читать дальше

.

Государственная Дума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о микрогенерации, сообщил комитет ГД по энергетике. Внесенный правительством проект федерального закона N1109066-8 предусматривает передачу кабинету министров полномочий определять предельное значение... читать дальше

.

"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг страховой компании АО "ОСК" на уровне ruА и изменило прогноз с позитивного на стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства. Как отмечают аналитики "Эксперт РА", изменение прогноза по рейтингу связано с более... Как отмечают аналитики "Эксперт РА", изменение прогноза по рейтингу связано с более... читать дальше

.

Порог выручки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН), после превышения которого наступает обязанность по уплате НДС, предлагается зафиксировать на уровне 20 млн рублей до 2029 года включительно, следует из текста законопроекта, внесенного в Госдуму во... читать дальше

.

Объем льготного кредитования АПК РФ в 2026 году планируется не ниже уровня прошлого года. "Прошлый год, считаю, мы закончили неплохо. Было привлечено 838 млрд рублей коротких и 490 млрд рублей инвестиционных кредитов. Думаем, что в 2026 году будем в этом же пределе, в... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,57 коп. и составил 10,5861 руб. Минимальный курс юаня составил 10,5205 руб., максимальный - 10,674 руб. Было заключено 15796 сделок. Объем торгов составил 25292,37... Минимальный курс юаня составил 10,5205 руб., максимальный - 10,674 руб. Было заключено 15796 сделок. Объем торгов составил 25292,37...

.