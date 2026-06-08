Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,7718 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7185 руб., максимальный - 10,878 руб. Была заключена 20991 сделка. Объем торгов составил 19531,53 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,744 руб. за юань.

8 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,01 коп. и составил 10,7718 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49357,956 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 753,601 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,96 коп. и составил 10,7754 руб. Минимальный курс юаня составил 10,6945 руб., максимальный - 10,88 руб. Было заключено 67326 сделок. Объем торгов составил 80664,05 млн... Минимальный курс юаня составил 10,6945 руб., максимальный - 10,88 руб. Было заключено 67326 сделок. Объем торгов составил 80664,05 млн...

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Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник в существенном минусе. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал ростом индекса IMOEX2 на 0,5% на фоне отскочившей вверх нефти, сдерживающие факторы - ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал ростом индекса IMOEX2 на 0,5% на фоне отскочившей вверх нефти, сдерживающие факторы - ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и... читать дальше

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Количество полисов ОСАГО, в которых указана цель использования транспортного средства в качестве такси, за 5 месяцев 2026 года увеличилось в 6,3 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года и составило 10,557 млн, сообщает Национальная страховая информационная система... читать дальше

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Правительство РФ предлагает в 2026 г. вывести из-под казначейского сопровождения бюджетные инвестиции, которые предоставляются по статье 80 Бюджетного кодекса (БК) РФ юридическим лицам, определенным указом президента РФ. Норма содержится в поправках в Бюджетный кодекс и... Норма содержится в поправках в Бюджетный кодекс и... читать дальше

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Мировые продажи чипов в 2026 году могут превысить $1,5 трлн, прогнозирует отраслевая организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). По итогам текущего года, как ожидается, рост составит почти 90% - до $1,511 трлн. Это существенно выше предыдущего декабрьского... По итогам текущего года, как ожидается, рост составит почти 90% - до $1,511 трлн. Это существенно выше предыдущего декабрьского... читать дальше

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Товарооборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) между РФ и одним из крупных аграрных партнеров - Турцией в 2025 году вырос на 5,7%, в том числе российский экспорт - на 9,2%, сообщает Минсельхоз по итогам рабочей встречи замминистра сельского хозяйства РФ Максима... читать дальше

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По итогам 2025 года соотношение чистый долг / EBITDA "Глобал Портс" (входит в группу компаний "Дело") составило 3,6х, говорится в годовом отчете. "Накопленные в течение года денежные средства мы направили на снижение долга, вопреки рыночным трендам, погасив один из... "Накопленные в течение года денежные средства мы направили на снижение долга, вопреки рыночным трендам, погасив один из... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором предложило доходы от акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию и алкоголь с 1 августа по 31 декабря 2026 г. зачислять в федеральный бюджет и бюджеты регионов по единому нормативу - 15,6% и 84,4%... читать дальше

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По сети ОАО "РЖД" в мае 2026 г. во всех видах сообщения было перевезено 692,2 тыс. TEU груженых и порожних контейнеров, что на 9,9% больше, чем за такой же месяц 2025 г., сообщила компания. В январе-мае 2026 г. отправлено 3,249 млн TEU груженых и порожних контейнеров,... В январе-мае 2026 г. отправлено 3,249 млн TEU груженых и порожних контейнеров,... читать дальше

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Китай в понедельник начал реализацию мегапроекта по строительству водного пути на реке Янцзы, включающего судоходный шлюз, который обещает стать крупнейшим среди подобных сооружений в мире, сообщает агентство "Синьхуа". Это обусловлено растущим спросом на судоходство по... Это обусловлено растущим спросом на судоходство по... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,01 коп. и составил 10,7718 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7185 руб., максимальный - 10,878 руб. Была заключена 20991 сделка. Объем торгов составил 19531,53... Минимальный курс юаня составил 10,7185 руб., максимальный - 10,878 руб. Была заключена 20991 сделка. Объем торгов составил 19531,53...

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Американская компания Amazon.com Inc. заключила "многомиллиардную сделку" с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning, говорится в сообщении Amazon. В ее рамках Amazon закупит оптоволокно и другую продукцию для дата-центров в... В ее рамках Amazon закупит оптоволокно и другую продукцию для дата-центров в... читать дальше

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ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10282,13 (-340,02) руб./грамм; на серебро - 171,14 (-2,43) руб./грамм; на платину - 4374,17 (-106,69) руб./грамм; на палладий - 3102,2 (-29,92) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 85,2798 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 73,2644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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