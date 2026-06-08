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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июня в размере 73,2644 руб.
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08 июня 2026 года 17:48

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июня в размере 73,2644 руб.

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8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 73,2644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,45 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Китай начал строительство на реке Янцзы самого большого шлюза в мире
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08 июня 2026 года 17:48
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 73,2644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,45 коп.

Это автоматическое сообщение.
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