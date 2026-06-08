Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4766,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3730,03 млрд руб.

8 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 июня составили по Российской Федерации 4766,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4573,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5079,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4871,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 июня составили 3730,03 млрд руб. против 3694,34523 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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