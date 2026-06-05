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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,855 руб.
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05 июня 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,855 руб.
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5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,48 коп. и составил 10,855 руб. Минимальный курс юаня составил 10,811 руб., максимальный - 10,892 руб. Было заключено 74517 сделок. Объем торгов составил 83415,58 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,863 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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