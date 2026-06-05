Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,855 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,811 руб., максимальный - 10,892 руб. Было заключено 74517 сделок. Объем торгов составил 83415,58 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,863 руб. за юань.

5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,48 коп. и составил 10,855 руб.

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Порог выручки для малого бизнеса на УСН, после превышения которого наступает обязанность по уплате НДС, может быть зафиксирован на уровне 20 млн рублей как минимум на три года, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Если президент сказал, на подольше, то значит,... "Если президент сказал, на подольше, то значит,... читать дальше

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Пространство для снижения ключевой ставки в РФ сейчас есть, последние месяцы инфляция в пересчете на год ниже 4%, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. При этом он отметил, что текущие решения ЦБ по ставке крайне важны, но скажутся на... читать дальше

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После разрешения ситуации в Иране Россия будет готова продолжить работу по возведению атомных объектов в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы в целом, когда все успокоится, намерены продолжить работу с иранскими друзьями по возведению этих атомных объектов", - сказал... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6,01 трлн рублей, или 2,6% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн... Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн... читать дальше

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Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю: с 8 июня будет его определять на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка (ЕЦБ) по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день, говорится в сообщении... читать дальше

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Атаки Украины на инфраструктуру РФ наносят определенный ущерб экономике России, но это лишь указывает на необходимость укрепления безопасности, действия властей приносят результат, никаких рисков для экономики нет, и Россия остается привлекательной для инвесторов, заявил... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 73,4689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 82,67 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 85,5582 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 85,5582 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50111,558 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 418,426 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,48 коп. и составил 10,855 руб. Минимальный курс юаня составил 10,811 руб., максимальный - 10,892 руб. Было заключено 74517 сделок. Объем торгов составил 83415,58 млн... Минимальный курс юаня составил 10,811 руб., максимальный - 10,892 руб. Было заключено 74517 сделок. Объем торгов составил 83415,58 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе по индексу МосБиржи. Внешние фондовые площадки, цены на металлы и нефть снижались. Инвесторы оценивали поступающие новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В Азии в пятницу наблюдалась негативная... В Азии в пятницу наблюдалась негативная... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в мае 2026 года, по предварительной оценке, увеличилась на 1,4%, до 133,8 трлн рублей, после такого же темпа роста в апреле, сообщается на сайте ЦБ РФ. Годовой темп прироста денежного агрегата M2 на 1 июня увеличился до 13,2% с 12,3% на 1... читать дальше

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Некоторые иностранные инвесторы, покинувшие российский рынок, проявляют интерес к возвращению, и РФ будет приветствовать их возврат в случае, если компании вели себя корректно и это не противоречит интересам отечественных игроков, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном... читать дальше

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"Газпром" и "ФосАгро" заключили соглашение к договорам поставки серы - сырья, применяемого в цикле производства фосфорных удобрений, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания на полях ПМЭФ-2026. Документ подписали заместитель председателя правления... Документ подписали заместитель председателя правления... читать дальше

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S&P Dow Jones Indices решил сохранить прежнюю методологию отбора акций для включения в S&P 500, закрыв тем самым возможность ускоренного вхождения в состав фондового индекса таких компаний, как например SpaceX, после крупных IPO. Как говорится в сообщении S&P Dow Jones,... Как говорится в сообщении S&P Dow Jones,... читать дальше

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Россия будет развивать отечественный торговый флот, поставлена задача войти в десятку ведущих стран мира по его совокупному дедвейту, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026. "Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить... "Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить... читать дальше

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Правительство Индии освободило зарубежных институциональных инвесторов от налогов на процентный доход и прирост капитала по гособлигациям. Соответствующее постановление опубликовано в правительственном вестнике The Gazette of India. Изменения введены в действие... Изменения введены в действие... читать дальше

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