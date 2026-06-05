Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 июня

5 июня. FINMARKET.RU -РФ с 6 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10622,15 (+5,52) руб./грамм; на серебро - 173,57 (-4,01) руб./грамм; на платину - 4480,86 (-83,86) руб./грамм; на палладий - 3132,12 (-99,73) руб./грамм.

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в мае 2026 года, по предварительной оценке, увеличилась на 1,4%, до 133,8 трлн рублей, после такого же темпа роста в апреле, сообщается на сайте ЦБ РФ. Годовой темп прироста денежного агрегата M2 на 1 июня увеличился до 13,2% с 12,3% на 1... читать дальше

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Некоторые иностранные инвесторы, покинувшие российский рынок, проявляют интерес к возвращению, и РФ будет приветствовать их возврат в случае, если компании вели себя корректно и это не противоречит интересам отечественных игроков, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном... читать дальше

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"Газпром" и "ФосАгро" заключили соглашение к договорам поставки серы - сырья, применяемого в цикле производства фосфорных удобрений, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания на полях ПМЭФ-2026. Документ подписали заместитель председателя правления... Документ подписали заместитель председателя правления... читать дальше

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S&P Dow Jones Indices решил сохранить прежнюю методологию отбора акций для включения в S&P 500, закрыв тем самым возможность ускоренного вхождения в состав фондового индекса таких компаний, как например SpaceX, после крупных IPO. Как говорится в сообщении S&P Dow Jones,... Как говорится в сообщении S&P Dow Jones,... читать дальше

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Россия будет развивать отечественный торговый флот, поставлена задача войти в десятку ведущих стран мира по его совокупному дедвейту, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026. "Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить... "Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить... читать дальше

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Правительство Индии освободило зарубежных институциональных инвесторов от налогов на процентный доход и прирост капитала по гособлигациям. Соответствующее постановление опубликовано в правительственном вестнике The Gazette of India. Изменения введены в действие... Изменения введены в действие... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил отложить запланированное дальнейшее снижение планки выручки, по превышении которой у малого бизнеса на УСН появляется обязанность платить НДС, зафиксировав пока текущий уровень в 20 млн рублей. "Кроме того, обращаю внимание вот на... "Кроме того, обращаю внимание вот на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,83 коп. и составил 10,8519 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8025 руб., максимальный - 10,88 руб. Была заключена 14921 сделка. Объем торгов составил 36495,51... Минимальный курс юаня составил 10,8025 руб., максимальный - 10,88 руб. Была заключена 14921 сделка. Объем торгов составил 36495,51...

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2026 поручил правительству подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ. "Конечно, надо наращивать темпы, заниматься дальнейшей платформизацией отраслей с внедрением искусственного... читать дальше

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Товарооборот России и Вьетнама в январе-марте вырос на 12%, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в ходе встречи с первым вице-премьером вьетнамского правительства Фам Зя... читать дальше

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Британские компании ожидают повышения цен на их товары и услуги на 4% в ближайшем году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком Англии. Опрос, в котором приняли участие главные финансовые директора 2,086 тыс. компаний, был проведен в период с 8 по 22 мая.... Опрос, в котором приняли участие главные финансовые директора 2,086 тыс. компаний, был проведен в период с 8 по 22 мая.... читать дальше

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ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10622,15 (+5,52) руб./грамм; на серебро - 173,57 (-4,01) руб./грамм; на платину - 4480,86 (-83,86) руб./грамм; на палладий - 3132,12 (-99,73) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Фондовые индексы США снижаются в начале торгов в пятницу, S&P 500 и Nasdaq падают вслед за полупроводниковым сектором. При этом сильная статистика по рынку труда укрепила ожидания, что Федеральная резервная система будет ужесточать денежно-кредитную политику, отмечают... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 73,4689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 82,67 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 85,5582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,30 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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