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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июня в размере 73,4689 руб.
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05 июня 2026 года 17:19
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июня в размере 73,4689 руб.
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5 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 73,4689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 82,67 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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