.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,2956 руб., курс евро - в размере 86,2712 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Инфляция в РФ по итогам 2026 года составит около 5,2%
Инфляция в РФ по итогам 2026 года, как ожидается, составит около 5,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2026. "Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался...
 
Путин: жесткие меры финансовых властей РФ по снижению инфляции дают результат
Жесткие меры финансовых властей РФ, направленные на подавление инфляции, дают результат, заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что постоянно слушает дискуссии между ЦБ и экономическим блоком правительства о темпах снижения...
 
Новак назвал основные риски для роста экономики РФ
Экономика России сейчас находится в периоде управляемого охлаждения, основными рисками являются дефицит рынка труда, изменение структуры расходов бюджета, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), заявил вице-премьер РФ Александр Новак на деловом...
 
05 июня 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,2956 руб., курс евро - в размере 86,2712 руб.

 0  
5 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 74,2956 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,20 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 86,2712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 114,69 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
06 июня 2026 года 17:35
Минцифры планирует подготовить проект о штрафах за просрочку перевода КИИ на российское ПО
Минцифры РФ считает ключевой задачей на 2026 год подготовку нормативной базы для введения "серьезных" штрафов для компаний за несоблюдение сроков перевода значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, заявил глава министерства Максут Шадаев...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 16:51
ГПУ поддержало поправки в ГК для заключения договоров по принципу "бери или плати"\
Поправки в Гражданский кодекс, которые создадут условия для заключения договоров по принципу "бери или плати" ("take or pay") поддержаны государственно-правовым управлением президента РФ, ожидаются к рассмотрению в Госдуме, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников,...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 16:27
На ПМЭФ-2026 подписано более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн руб.
Более тысячи соглашений на общую сумму 6,6 трлн рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2026 Антон Кобяков.

"На форуме было заключено 1 084 соглашения; из тех, что на...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 16:18
Минцифры РФ рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах
Минцифры РФ рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах, это вопрос "ближайшей повестки", заявил глава министерства Максут Шадаев.

"В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка - это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 15:45
Российские ИТ-компании увеличили совокупную выручку в 1-м квартале на 8%
Совокупная выручка организаций ИТ-отрасли от реализации товаров и услуг в 1-м квартале составила 2,87 трлн рублей, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Таковы результаты мониторинга ключевых показателей ИТ-отрасли, представленного АНО "Цифровая...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 15:23
Налоговые льготы на НИОКР в РФ в настоящее время почти не используются, считает Решетников
Налоговые льготы на НИОКР в РФ в настоящее время почти не используются, Минэкономразвития и Минфин готовят реформу в этом вопросе, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на сессии "Инвестиции как нерв эпохи: какие стартапы станут основой экономики завтра"...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 15:04
Минфин РФ планирует запустить в 2026 году кампанию по популяризации российского фондового рынка
Минфин планирует в этом году запустить новую маркетинговую кампанию для популяризации российского фондового рынка, в том числе коллективных инвестиций, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

"В конце прошлого года мы совместно с АНО "Национальные приоритеты"...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 14:45
JPMorgan существенно повысил прогнозную цену акций Tesla
Американский банк JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг акций Tesla до эквивалента рекомендации "держать" c "продавать" и их прогнозную цену до $475 со $145 за штуку, пишет Bloomberg.

Производитель электромобилей обладает "уникальным преимуществом" в виде вертикальной...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 14:29
Средняя цена нефти в этом году может составить $95 за баррель в случае немедленного открытия Ормузского пролива - Сечин
Средняя стоимость барреля нефти по итогам 2026 года может составить $95 за баррель, однако только при условии немедленного открытия Ормузского пролива, из-за чего рынок недополучает около 16 млн б/с, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Если сейчас произойдет отмена...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 14:03
С начала года российские фильмы заработали в прокате 23,7 млрд руб.
Российские кинокартины с начала года посмотрели 49,5 млн человек, кассовые сборы составили 23,7 млрд рублей, сообщила в интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-2026 министр культуры РФ Ольга Любимова. "На сегодняшний день 49,5 млн наших с вами соотечественников посетили российские...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 13:41
Рост ВВП Туркменистана в январе-мае составил 6,3%
Рост ВВП Туркменистана за январь-май 2026 года составил 6,3%, сообщил вице-премьер страны Ходжамырат Гелдимырадов, пишет газета "Нейтральный Туркменистан". Гелдимырадов выступил с отчётом о макроэкономических показателях за пять месяцев на заседании правительства в минувшую...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 13:27
Вклад малого и среднего бизнеса в экономику Москвы вырос до 25%
Вклад малого и среднего предпринимательства в столичную экономику составляет 25%; это 40% занятых в экономике города и порядка 25% налоговых поступлений в городской бюджет, сообщила "Интерфаксу" заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 13:11
В ходе ПМЭФ Ленинградская область заключила инвестиционные соглашения на 314 млрд руб.
Ленинградская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заключила инвестиционные соглашения на общую сумму 314 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Рекордные 14,5 тыс. новых рабочих мест. Никогда столько не...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 12:52
Минцифры РФ обсуждает введение владение инструментами ИИ в качестве требования к квалификации чиновников
Минцифры РФ обсуждает введение владения технологиями искусственного интеллекта (ИИ) в качестве требования к квалификации чиновников, а также создание системы подтверждения владения ИИ на базовом уровне для чиновников и учителей.

"Сейчас же в резюме всё равно все пишут,...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 12:34
Fitch повысило долгосрочные рейтинги ЮАР до "BB", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ЮАР в иностранной и национальной валюте до "BB" с "BB-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении Fitch.

"Повышение рейтингов отражает устойчивую...    читать дальше
.
06 июня 2026 года 12:25
Запланированный в бюджете Москвы дефицит на этот год вряд ли сократится, но существуют источники для его покрытия
Дефицит бюджета Москвы на 2026 год в размере 447,6 млрд рублей, который был запланирован, вряд ли сократится; есть источники для его покрытия, в том числе внутренние заимствования, сообщила "Интерфаксу" заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.