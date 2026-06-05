ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,2956 руб., курс евро - в размере 86,2712 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 86,2712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 114,69 коп.

5 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 74,2956 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,20 коп.

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Минцифры РФ считает ключевой задачей на 2026 год подготовку нормативной базы для введения "серьезных" штрафов для компаний за несоблюдение сроков перевода значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, заявил глава министерства Максут Шадаев... читать дальше

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Поправки в Гражданский кодекс, которые создадут условия для заключения договоров по принципу "бери или плати" ("take or pay") поддержаны государственно-правовым управлением президента РФ, ожидаются к рассмотрению в Госдуме, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников,... читать дальше

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Более тысячи соглашений на общую сумму 6,6 трлн рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2026 Антон Кобяков. "На форуме было заключено 1 084 соглашения; из тех, что на... "На форуме было заключено 1 084 соглашения; из тех, что на... читать дальше

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Минцифры РФ рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах, это вопрос "ближайшей повестки", заявил глава министерства Максут Шадаев. "В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка - это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации... "В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка - это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации... читать дальше

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Совокупная выручка организаций ИТ-отрасли от реализации товаров и услуг в 1-м квартале составила 2,87 трлн рублей, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Таковы результаты мониторинга ключевых показателей ИТ-отрасли, представленного АНО "Цифровая... читать дальше

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Налоговые льготы на НИОКР в РФ в настоящее время почти не используются, Минэкономразвития и Минфин готовят реформу в этом вопросе, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на сессии "Инвестиции как нерв эпохи: какие стартапы станут основой экономики завтра"... читать дальше

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Минфин планирует в этом году запустить новую маркетинговую кампанию для популяризации российского фондового рынка, в том числе коллективных инвестиций, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. "В конце прошлого года мы совместно с АНО "Национальные приоритеты"... "В конце прошлого года мы совместно с АНО "Национальные приоритеты"... читать дальше

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Американский банк JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг акций Tesla до эквивалента рекомендации "держать" c "продавать" и их прогнозную цену до $475 со $145 за штуку, пишет Bloomberg. Производитель электромобилей обладает "уникальным преимуществом" в виде вертикальной... Производитель электромобилей обладает "уникальным преимуществом" в виде вертикальной... читать дальше

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Средняя стоимость барреля нефти по итогам 2026 года может составить $95 за баррель, однако только при условии немедленного открытия Ормузского пролива, из-за чего рынок недополучает около 16 млн б/с, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Если сейчас произойдет отмена... "Если сейчас произойдет отмена... читать дальше

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Российские кинокартины с начала года посмотрели 49,5 млн человек, кассовые сборы составили 23,7 млрд рублей, сообщила в интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-2026 министр культуры РФ Ольга Любимова. "На сегодняшний день 49,5 млн наших с вами соотечественников посетили российские... читать дальше

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Рост ВВП Туркменистана за январь-май 2026 года составил 6,3%, сообщил вице-премьер страны Ходжамырат Гелдимырадов, пишет газета "Нейтральный Туркменистан". Гелдимырадов выступил с отчётом о макроэкономических показателях за пять месяцев на заседании правительства в минувшую... читать дальше

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Вклад малого и среднего предпринимательства в столичную экономику составляет 25%; это 40% занятых в экономике города и порядка 25% налоговых поступлений в городской бюджет, сообщила "Интерфаксу" заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария... читать дальше

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Ленинградская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заключила инвестиционные соглашения на общую сумму 314 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации региона. "Рекордные 14,5 тыс. новых рабочих мест. Никогда столько не... "Рекордные 14,5 тыс. новых рабочих мест. Никогда столько не... читать дальше

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Минцифры РФ обсуждает введение владения технологиями искусственного интеллекта (ИИ) в качестве требования к квалификации чиновников, а также создание системы подтверждения владения ИИ на базовом уровне для чиновников и учителей. "Сейчас же в резюме всё равно все пишут,... "Сейчас же в резюме всё равно все пишут,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ЮАР в иностранной и национальной валюте до "BB" с "BB-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении Fitch. "Повышение рейтингов отражает устойчивую... "Повышение рейтингов отражает устойчивую... читать дальше

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Дефицит бюджета Москвы на 2026 год в размере 447,6 млрд рублей, который был запланирован, вряд ли сократится; есть источники для его покрытия, в том числе внутренние заимствования, сообщила "Интерфаксу" заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города... читать дальше

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