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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,2956 руб., курс евро - в размере 86,2712 руб.
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05 июня 2026 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,2956 руб., курс евро - в размере 86,2712 руб.
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5 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 74,2956 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,20 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 86,2712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 114,69 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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