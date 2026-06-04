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04 июня 2026 года 17:44
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 июня
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4 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 5 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10616,63 (-3,67) руб./грамм; на серебро - 177,58 (-2,24) руб./грамм; на платину - 4564,72 (-52,34) руб./грамм; на палладий - 3231,85 (-19,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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