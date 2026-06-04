ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июня в размере 74,2956 руб.

4 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 74,2956 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,20 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50529,984 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 392,629 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,47 коп. и составил 10,9298 руб. Минимальный курс юаня составил 10,805 руб., максимальный - 10,9945 руб. Было заключено 60085 сделок. Объем торгов составил 107092,08... Минимальный курс юаня составил 10,805 руб., максимальный - 10,9945 руб. Было заключено 60085 сделок. Объем торгов составил 107092,08...

.

Российский рынок акций завершил торги падением индексов, игроки оценивали поступающие новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В Азии в четверг наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,4%,... В Азии в четверг наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,4%,... читать дальше

.

ЦБ РФ предложил механизм, смягчающий риски для эмитентов "народных" облигаций, держатели которых имеют право в любой момент предъявить их к выкупу, не теряя накопленный доход. "К сожалению, "народные" облигации оказались в какой-то степени идеальным продуктом, а... "К сожалению, "народные" облигации оказались в какой-то степени идеальным продуктом, а... читать дальше

.

Сбербанк по итогам второго квартала может скорректировать некоторые финансовые показатели на 2026 год, ожидания по рентабельности капитала сохранит на уровне 22%, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Мы на... "Мы на... читать дальше

.

Европейская комиссия приняла решение отложить внедрение новой системы требований к капиталу банков, связанных с рыночными рисками, на три года, чтобы посмотреть, как США и Великобритания будут внедрять аналогичные международные стандарты. Как говорится в сообщении ЕК,... Как говорится в сообщении ЕК,... читать дальше

.

Банк России с 1 января 2027 года рассчитывает внедрить на финансовом рынке РФ концепцию обобщённого раскрытия, которая даст аналитикам и заинтересованным лицам возможность оценивать собственников финансовых организаций без привязки к конкретным персонам, сообщила начальник... читать дальше

.

Число состоятельных людей (high-net-worth individuals, HNWI) в мире в прошлом году повысилось на 7,9% и составило 25,3 млн человек, сообщается в ежегодном докладе World Wealth Report компании Capgemini. Состоятельными людьми считаются лица с активами свыше $1 млн (без... Состоятельными людьми считаются лица с активами свыше $1 млн (без... читать дальше

.

Избыточные мощности по производству стали в мире в 2028 году достигнут 745 млн тонн, говорится в обзоре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В настоящее время запланировано наращивание мощностей на величину до 139 млн тонн до конца 2028 года, что... В настоящее время запланировано наращивание мощностей на величину до 139 млн тонн до конца 2028 года, что... читать дальше

.

АЛРОСА" на фоне кризиса на алмазном рынке замедлит реализацию ключевого проекта развития - проекта "Мир-Глубокий", сообщил "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев. "Мы считаем, что надолго отказаться от этих проектов не получится. По "Мир-Глубокий" решение принято, а... "Мы считаем, что надолго отказаться от этих проектов не получится. По "Мир-Глубокий" решение принято, а... читать дальше

.

Минфин РФ, недавно разместивший 10-летние ОФЗ в юанях, может осенью рассмотреть выход на рынок с еще одним выпуском, скорее всего, 5-летним, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Если рынок будет благоприятный, то можно осенью еще рассмотреть вопрос о выходе с... "Если рынок будет благоприятный, то можно осенью еще рассмотреть вопрос о выходе с... читать дальше

.

Режим обязательной продажи части валютной выручки экспортерами планируется продлить до 2029 года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В целом планируется (продление). Мы планируем до 2029 года, такое решение подготовлено, надеюсь, что оно будет поддержано", -... "В целом планируется (продление). Мы планируем до 2029 года, такое решение подготовлено, надеюсь, что оно будет поддержано", -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,90 коп. и составил 10,9402 руб. Минимальный курс юаня составил 10,802 руб., максимальный - 10,99 руб. Было заключено 8785 сделок. Объем торгов составил 19330,72 млн... Минимальный курс юаня составил 10,802 руб., максимальный - 10,99 руб. Было заключено 8785 сделок. Объем торгов составил 19330,72 млн...

.

Почтовые операторы России и США восстановили почтовый импорт в РФ, приостановленный в 2022 году, говорится в сообщении АО "Почта России". В нем уточняется, что первая партия отправлений уже прибыла в РФ. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на... В нем уточняется, что первая партия отправлений уже прибыла в РФ. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на... читать дальше

.

Параметры федерального бюджета РФ на 2026 год будут корректироваться, дефицит несколько взрастет по сравнению с планом, однако это не повлечет существенного изменения объемов внутренних заимствований, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы будем корректировать... "Мы будем корректировать... читать дальше

.

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил о разработке в стране прототипа национального ИИ-ассистента на базе Госуслуг. "Нам кажется, что потенциал Госуслуг большой, чтобы на его базе сделать национальный ИИ-ассистент.... "Нам кажется, что потенциал Госуслуг большой, чтобы на его базе сделать национальный ИИ-ассистент.... читать дальше

.