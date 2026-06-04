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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июня в размере 73,3436 руб.,евро - 85,1243 руб.
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ГЛАВНОЕ
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04 июня 2026 года 08:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июня в размере 73,3436 руб.,евро - 85,1243 руб.

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4 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 73,3436 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,39 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 85,1243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 51,47 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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