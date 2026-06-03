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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8451 руб.
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03 июня 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8451 руб.

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3 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,99 коп. и составил 10,8451 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7 руб., максимальный - 10,967 руб. Было заключено 136678 сделок. Объем торгов составил 213280,88 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,8575 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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