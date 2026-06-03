ЦБ РФ установил курс евро с 4 июня в размере 85,1243 руб.

3 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 85,1243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 51,47 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50922,613 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 286,783 млрд руб., или на...

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в мае продолжил снижаться, сократился на 257,917 млрд рублей после уменьшения на 200,602 млрд рублей в апреле и на 134,96 млрд рублей в марте, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ. В январе 2026 года и декабре... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2026 года вырос на 1,7% в годовом выражении после роста на 2,2% в марте, снижения на 2,1% в феврале и сокращения на 2,9% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2026 года составил 8,1% в годовом выражении после 8,6% в феврале, также 8,6% в январе, 2,4% в декабре, 5,8% в ноябре, 6,1% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как... Как... читать дальше

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Инвестиции в основной капитал в РФ в 1-м квартале 2026 года упали на 14,3% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В номинальном выражении объем инвестиций за 1-й квартал 2026 года, по данным Росстата, составил 6 трлн 634,6 млрд... В номинальном выражении объем инвестиций за 1-й квартал 2026 года, по данным Росстата, составил 6 трлн 634,6 млрд... читать дальше

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Безработица в России в апреле 2026 года составила 2,2%, что соответствует уровню марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее в феврале безработица в РФ опускалась до 2,1% (это минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года)... Ранее в феврале безработица в РФ опускалась до 2,1% (это минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года)... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в апреле 2026 года в годовом выражении увеличился на 6,5%,сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 3,1%. Темпы роста показателя несколько... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ 26 мая по 1 июня выросли относительно предыдущего статистического периода на 0,45% после того, как росли на 0,34% с 19 по 25 мая, на 0,11% с 13 по 18 мая (укороченная "неделя" из-за дополнительного выходного после предыдущей длинной "недели"),... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,99 коп. и составил 10,8451 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7 руб., максимальный - 10,967 руб. Было заключено 136678 сделок. Объем торгов составил 213280,88 млн... Минимальный курс юаня составил 10,7 руб., максимальный - 10,967 руб. Было заключено 136678 сделок. Объем торгов составил 213280,88 млн...

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Предприятия РФ в I квартале 2026 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 5 трлн 185,4 млрд рублей, что на 26,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Рос В том числе в марте сальдированная... В том числе в марте сальдированная... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги в минусе на фоне снижения котировок металлов, вопреки дорожающей нефти. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,5% и обновил максимум, австралийский ASX подрос на 0,6%,... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,5% и обновил максимум, австралийский ASX подрос на 0,6%,... читать дальше

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Инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая, снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника), роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения цен на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Приток инвестиций физлиц в инструменты фондового рынка "Московской биржи" в мае 2026 года составил 195,2 млрд рублей, что на 25% больше, чем в мае 2025 года (156,2 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе торговой площадки. В том числе в акции в мае было инвестировано 19,4 млрд... читать дальше

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Выпуск анонсированных ранее 70 тыс. кроссоверов Lada Azimut в год - это максимальный потенциально возможный объем, на который "АвтоВАЗ" едва ли выйдет в первые годы после запланированного на этот год запуска модели, сообщил "Интерфаксу" глава компании Максим Соколов в кулуарах... читать дальше

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Российский фондовый рынок пока удаляется от цели по увеличению капитализации, поставленной в президентском указе, в номинальном выражении речь идет уже о необходимости ее увеличить вчетверо, заявил председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов. "В... "В... читать дальше

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Мировые центробанки в апреле 2026 года вернулись к нетто-закупкам золота и, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объем золота в золотовалютных резервах примерно на 17 тонн. Основными покупателями стали Польша (14 тонн), Китай (8,1 тонны) и... Основными покупателями стали Польша (14 тонн), Китай (8,1 тонны) и...

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