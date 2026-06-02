Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5250,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3679,73 млрд руб.

2 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 июня составили по Российской Федерации 5250,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5084,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5295,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5115,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 июня составили 3679,73 млрд руб. против 3607,14157 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

