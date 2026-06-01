Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5295,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3607,14 млрд руб.

1 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 июня составили по Российской Федерации 5295,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5115,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5391,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5239,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 июня составили 3607,14 млрд руб. против 3534,47831 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.